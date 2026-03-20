Dünya
Yeniakit Publisher
İhanetin hava savunması: BAE, Siyonist İsrail'in hamisi ABD'yi koruyor! İran'dan atılan 4 balistik füze ve 26 İHA engelledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İhanetin hava savunması: BAE, Siyonist İsrail'in hamisi ABD'yi koruyor! İran’dan atılan 4 balistik füze ve 26 İHA engelledi

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana tırmanan çatışma süreci, bölge ülkelerinin safını bir kez daha ifşa etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, kendi topraklarındaki emperyalist ABD üslerini hedef alan İran kaynaklı 4 balistik füze ve 26 İHA’yı engellediğini duyurdu. Washington ve Tel Aviv’in bölgedeki taşeronluğunu üstlenen BAE, İslam coğrafyasını hedef alan saldırıların merkez üslerini korumak için hava savunma sistemlerini seferber etti.

Bölgesel gerilimin askeri çatışmaya evrildiği süreçte, Birleşik Arap Emirlikleri hava savunma sistemleri emperyalist çıkarları korumak adına hareketli bir geceyi daha geride bıraktı. BAE Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İran topraklarından ateşlenen ve bölgedeki stratejik noktaları hedef alan 4 balistik füze ile 26 insansız hava aracının (İHA) engellendiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı 4 balistik füze ile 26 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından bu yana hava savunma sistemlerinin 338 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

28 Şubat’ta fitili ateşlenen bu karşılıklı saldırılar silsilesi, bölge ülkelerinin egemenlik haklarından ziyade yabancı güçlerin bekasını öncelikli kıldığını bir kez daha gösterdi.

Yorumlar

Vatandaş

Ateş ol, odun ol ama sakın maşa olma.
