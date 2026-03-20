İhanetin hava savunması: BAE, Siyonist İsrail'in hamisi ABD'yi koruyor! İran’dan atılan 4 balistik füze ve 26 İHA engelledi

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana tırmanan çatışma süreci, bölge ülkelerinin safını bir kez daha ifşa etti. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, kendi topraklarındaki emperyalist ABD üslerini hedef alan İran kaynaklı 4 balistik füze ve 26 İHA’yı engellediğini duyurdu. Washington ve Tel Aviv’in bölgedeki taşeronluğunu üstlenen BAE, İslam coğrafyasını hedef alan saldırıların merkez üslerini korumak için hava savunma sistemlerini seferber etti.