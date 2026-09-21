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İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Karadeniz'de kopan fırtınayla ilgili olarak dikkat çeken Türkiye açıklamasında bulundu.

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Foto - İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin Türkiye ile yürütülen siyasi diyaloğun ayrılmaz bir parçası olduğunu ve bu konuda Ankara ile yakın temas halinde çalışıldığını açıkladı.

#2
Foto - İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Interfax'a yaptığı açıklamada, "Karadeniz'de deniz taşımacılığının güvenliğinin sağlanması konusu, geniş anlamıyla Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi diyaloğumuzun gündeminin ayrılmaz bir parçasıdır. Ankara ile yakın temas içinde çalışmalar yürütülüyor" dedi.

#3
Foto - İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Zakharova'nın açıklaması, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin Karadeniz'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik Moskova'ya bir öneri sunduğunu ve yanıt beklediğini açıklamasının ardından geldi.

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Foto - İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Türkiye Rusya ve Ukrayna'ya öneri sundu Hakan Fidan, geçen hafta NTV'ye verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'ya "Karadeniz'deki çatışmaların sona erdirilmesi" konusunda öneriler ilettiğini belirtmişti. Fidan, Ankara'nın söz konusu önerilere ilişkin Rusya ve Ukrayna'dan yanıt beklediğini söylemişti.

#5
Foto - İHA'ların, füzelerin uçakların ardı arkası kesilmezken Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Yakın temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye'nin girişimine ilişkin olarak Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gündeminde bulunduğunu ve çalışmaların Ankara ile yakın koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi. KAYNAK: FOREKS

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