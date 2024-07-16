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Teknoloji-Bilişim
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İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

2024-07-16 14:18:08
İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

İnsansız hava ordusu kuruluyor. Bununla ilgili milyonlarca dolarlık sözleşme imzalanmasına karar verildi.

#1
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Avustralya, ordu ve hava kuvvetleri için küçük insansız hava sistemleri 67.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

#2
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Avustralya Ordusu, askerlerinin savaş alanlardaki güvenliğini sağlamak ve kara, kıyı, küçük deniz araçları ve kentsel operasyonlarda gözetleme, keşif ve çoklu yük lojistik yeteneklerini artırmak için taktik otonom filolar kurmaya çalışıyor.

#3
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Bu hedef doğrultusunda ordunun tercih ettiği platformlar arasında Kaliforniya merkezli Quantum Systems tarafından geliştirilen Vector orta menzilli elektrikli dikey kalkış ve iniş (VTOL) sabit kanatlı drone da yer alıyor.

#4
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Aracın kanat açıklığı 2,8 metre ve ağırlığı 8,5 kilogramdan daha az.

#5
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Saatte maksimum 72.2 kilometre hıza ulaşabilen dronun menzili 180 kilometre, uçuş süresi ise 180 dakika olarak belirtiliyor.

#6
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Satın alınan bir diğer sistem ise 82 santimetre kanat açıklığına, saatte 100 kilometre hıza, 50 dakika uçuş sürecine ve 5 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip olan Sypaq Systems’in CorvoX VTOL sistemi oldu.

#7
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

CorvoX bir Sony elektro-optik sensör, bir FLIR Boson uzun dalga kızılötesi sensör ve NATO standardı bir video ve akış çözümü içeriyor.

#8
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

Sistemlerden kaçar adet satın alınacağı belirtilmezken, Avustralya ordusuna sevkiyatların önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtildi.

#9
Foto - İHA ordusu kuruluyor! Dev sözleşme imzalandı

KAYNAK: M5DERGİ

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