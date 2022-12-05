  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şans eseri görüldü! Koruma altında bulunan endemik tür görüntülendi

Zincir market denetiminde ortaya çıktı! Herkesin midesi bulandı

Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Mehmetçik öyle bir şey yaptı ki… Yurt odalarına dönen öğrencler şaşkına döndü

Sıfır araç alacaklar dikkat! Türkiye'de yeni dönem başlıyor

Gram altın rekor kırdı! 'Tarih resmen tekerrür etti' diyen isim altının ay sonunda göreceği akamı açıkladı

Kulaklara küpe olacak bilgiler! Ağız kokusunda merak ettiğiniz her şey

Papa ikinci John Paul ile ilgili mide bulandıran gerçek!

İşte siber güvenlik uzmanlarını bile titreten 4 siber saldırı

Türkiye'ye tarihi petrol müjdesi her an verilebilir! Gaziantep'te sürpriz gelişme
Gündem
5
Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

2022-12-05 16:40:04
Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Iğdır'da bir mahalleye dadanan hırsızlar vatandaşları mağdur etti. Mahalle sakinleri yaşanan sıkıntı nedeniyle yetkililerden çözüm bekliyor.

#1
Foto - Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığı Iğdır’da, hırsızlar evlerin önündeki ayakkabılara bile göz dikti.

#2
Foto - Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Karaağaç Mahallesi'nde, bahçelerinin içerisindeki eski evlerinde kızının bisikleti çalınan Saime Arga, evlerinde bile oturmaktan korktuklarını belirterek, “Gece saat 11 ile 12 sıralarında, ben karşı tarafta evde oturuyordum. Geldim, baktım, evin kapısı biraz açık. İçeri girer girmez şüphelendim.

#3
Foto - Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Evi bir kontrol ettim, baktım, eşyaların hepsini dağıtmışlar. Kızımın bisikleti içerideydi, onu çalmışlardı. Polisler geldiler sağ olsunlar, görevlerini yaptılar. Mahalleden arkadaşların sayesinde, ipuçları sayesinde bisikletimi arayıp bulduk. Vallahi biz hırsızlardan çok şikayetçiyiz, çok sıkıntı yaşıyoruz. Komşularımızın ayakkabılarını bile çalmışlar. Eve gidip ne varsa çalmışlar. Millet çok sıkıntı yaşıyor” dedi. Saime Arga’nın oğlu Engin Arga ise mahalledeki kanal etrafında olan demir tellerin hırsızlar tarafından çalındığını söyleyerek, hırsızların çocukların kanala düşme tehlikesini bile görmezden geldiklerini söyledi. Arga, “Vallahi biz hırsızlık konusunda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bu barajın etrafında demirler falan var, onların hepsini söküp götürmüşler. Bizim bisikleti götürüp boyayıp ikinci bir hale getirmişler. Bisikleti tanıyamadım, ayakkabımızı neredeyse kapımızın önünde alıyorlar. Polislere söylüyoruz, polisler hırsızları yakalıyor.

#4
Foto - Iğdırlı vatandaşın artık canına tak etti: Polisler yakalayıp yakalayıp serbest bırakıyor

Sonra hepsi tekrar serbest bırakılıyor. Tekrar bildiğimiz hırsızlar aynı mahallede dolanıyorlar, aynı şekilde gelip hırsızlık yapıyorlar” diye konuştu. Hırsızların özellikle motor ve bisiklet çaldıkları, çaldıkları malzemeleri de boyadıktan sonra yeniden satışa çıkardıkları belirtildi.

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygun gördüğü sapkınlığa geçit vermedi!
Gündem

Bursa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygun gördüğü sapkınlığa geçit vermedi!

Bursa Valiliği, Eğitim-Sen’in kent genelindeki tüm okullarda yapılmasını talep ettiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konulu Resim Yarışması'na..
Sen ne paragöz çıktın be adam! Cem Yılmaz şimdi de bunu yaptı
Gündem

Sen ne paragöz çıktın be adam! Cem Yılmaz şimdi de bunu yaptı

Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakayı mahkeme kararıyla 70 bin liraya düşüren Cem Yılmaz, eski eşinin İstinaf Mahkemesi’ne başvurara..
5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı
Tarih

5 Aralık 2021: Yazar Mustafa Yazgan'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Yazar Mustafa Yazgan'ı hayırla yâd ediyoruz. ..
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz anlar

Ekranların sevilen yarışma programı ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak isterde bir yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya ulaştı.
Yavaş ‘Ekim’e bitecek’ demişti ama... Tabela var, park yok!
Gündem

Yavaş ‘Ekim’e bitecek’ demişti ama... Tabela var, park yok!

3,5 yıllık başkanlığı sırasında Ankara’yı hizmete hasret bırakan CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, söz verdiği sıradan bir parkı dahi tamamla..
Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak buluş
Ekonomi

Milyarlarca dolarlık petrol rezervi bulundu! Türkiye'yi ayağa kaldıracak buluş

Gazeteci yazar Yavuz Donat, Gabar Dağı'nda çok büyük bir petrol rezervinin bulunduğunu öne sürdü. Donat, müthiş buluşun detaylarını Başkan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23