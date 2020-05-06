  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
9
İGDAŞ faturaları iptal mı edilecek? EPDK’dan son dakika Doğalgaz fatura açıklaması

2020-05-06 16:51:26
İGDAŞ faturaları iptal mı edilecek? EPDK’dan son dakika Doğalgaz fatura açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğalgaz faturalandırmada koronavirüsü tanımadı. Havaların ısınmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın gönderdiği faturalar İstanbulluları şaşkına çevirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yoğun şikayet üzerine İGDAŞ’ın gönderdiği doğalgaz faturaları için İGDAŞ’A soruşturma başlattı. Peki İGDAŞ faturaları iptal mı edilecek? İşte EPDK’dan son dakika Doğalgaz fatura açıklaması.

#1
Foto - Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte fatura okumalarına ilişkin yeni karar alınmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun aldığı kararla kıyasen faturalandırılma yapılacaktı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ kıyasen fatura göndermeme kararı aldı. Havaların sıcak gitmesine rağmen de faturalar yüksek gelince vatandaşlar tepki gösterdi.

#2
Foto - EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. EPDK Başkanı Yılmaz katıldığı canlı yayında,

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN Türk'te Başak Şengül'ün sorularını yanıtladı. EPDK Başkanı Yılmaz katıldığı canlı yayında, "Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi.

#3
Foto - Biz buna kayıtsız kalamazdık

Biz buna kayıtsız kalamazdık" açıklamasında bulundu ve yapılacakları anlattı.

#4
Foto - Hürriyet’in haberine göre, EPDK Başkanı'nın açıklamalarından notlar; (İGDAŞ soruşturması hakkında) Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi.

Hürriyet’in haberine göre, EPDK Başkanı'nın açıklamalarından notlar; (İGDAŞ soruşturması hakkında) Geçen hafta yoğun bir şikayet almaya başladık. Faturaların yüzde 50'yi geçen oranlarda kabarık faturaların olduğu yönünde bize vatandaşlardan yoğun şikayet geldi.

#5
Foto - Biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz bu faturaları inceleyince hakikaten bir takım bulgular bulduk. Bunlar şunlardı; ortalama 30 gün içinde okunması gereken fatura okunmamış. 50'nci 45'inci günde okunan faturalar var. Vatandaşımız bütçesini 30 güne ayarlamışken bakıyor ki yüzde 50 daha fazla var.

Biz buna kayıtsız kalamazdık. Biz bu faturaları inceleyince hakikaten bir takım bulgular bulduk. Bunlar şunlardı; ortalama 30 gün içinde okunması gereken fatura okunmamış. 50'nci 45'inci günde okunan faturalar var. Vatandaşımız bütçesini 30 güne ayarlamışken bakıyor ki yüzde 50 daha fazla var.

#6
Foto - Vatandaşların bu konudaki güveninin suistimali söz konusu. Ben 18 senedir bu sektörün içindeyim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bizim burada çok katı, sıkı kurallarımız var. Ve dağıtım şirketlerimiz bunu uygularlar.

Vatandaşların bu konudaki güveninin suistimali söz konusu. Ben 18 senedir bu sektörün içindeyim. İlk kez böyle bir şey oluyor. Bizim burada çok katı, sıkı kurallarımız var. Ve dağıtım şirketlerimiz bunu uygularlar.

#7
Foto - İGDAŞ, Türkiye'de en çok abone sahibi olan şirketimiz. Sektörün öncülerinden. Biz İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptığımızda hakikaten şoka uğradık, şaşırdık. Çünkü böyle tüketiciye 30 günde kesmen gereken faturayı 45'inci günde tahakkuk ettirdiğinde insanların bütçesini sarsmış olacağız.

İGDAŞ, Türkiye'de en çok abone sahibi olan şirketimiz. Sektörün öncülerinden. Biz İGDAŞ'tan böyle bir uygulama beklemiyorduk. Dolayısıyla bu incelemeleri yaptığımızda hakikaten şoka uğradık, şaşırdık. Çünkü böyle tüketiciye 30 günde kesmen gereken faturayı 45'inci günde tahakkuk ettirdiğinde insanların bütçesini sarsmış olacağız.

#8
Foto - Orada çalışan personelin maaşı bile o faturanın içindedir. Ortalama 30 günde okunacak şekilde, o personelin çalışması ona göre ayarlanır. Ama bu yapılmamış.

Orada çalışan personelin maaşı bile o faturanın içindedir. Ortalama 30 günde okunacak şekilde, o personelin çalışması ona göre ayarlanır. Ama bu yapılmamış.

Skandal anlar! Türk F-16'larını vurmak için kilitlendiler
Dünya

Skandal anlar! Türk F-16'larını vurmak için kilitlendiler

Yunanistan'a ait savaş uçaklarının Türk F-16'larına Ege'de kilitlendiği skandal anların görüntüsü ortaya çıktı.
Çin'den gelen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı
Dünya

Çin'den gelen görüntüyü izleyenler gözlerine inanamadı

Çin'in Guangdong bölgesinde şiddetli rüzgarla sallanmaya başlayan Humen Köprüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Güney Kore istihbaratından son dakika açıklaması
Dünya

Güney Kore istihbaratından son dakika açıklaması

Geçtiğimiz günlerden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Günlerce or..
Mansur Yavaş bunu da yaptı! Tepki çeken ifadeler
Gündem

Mansur Yavaş bunu da yaptı! Tepki çeken ifadeler

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sözde icraatlarına bir yenisini daha ekledi. Yavaş, AK Parti döneminde büyük bir f..
Fahrettin Altun'a atılan iftiraya susmuştu...
Gündem

Fahrettin Altun'a atılan iftiraya susmuştu... "Bidon Kafa" milyon dolarlık kaçak sarayını bakın nasıl savundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yasal yollarla kiraladığı evinin fotoğrafının çekilip türlü iftiralarla servis edilmesine ses çıkarmayan..
Manchester City uçağı ile alçak plan! Binlercesini taşıdılar
Dünya

Manchester City uçağı ile alçak plan! Binlercesini taşıdılar

Ortadoğu'yu karıştıran BAE, bölgede hain emellerini sürdürüyor. Son hamlesiyle adeta pes dedirten Arap ülkesi, İngiliz ekibi Manchester City..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı