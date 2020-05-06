2020-05-06 16:51:26 İGDAŞ faturaları iptal mı edilecek? EPDK’dan son dakika Doğalgaz fatura açıklaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi doğalgaz faturalandırmada koronavirüsü tanımadı. Havaların ısınmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İGDAŞ'ın gönderdiği faturalar İstanbulluları şaşkına çevirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, yoğun şikayet üzerine İGDAŞ’ın gönderdiği doğalgaz faturaları için İGDAŞ’A soruşturma başlattı. Peki İGDAŞ faturaları iptal mı edilecek? İşte EPDK’dan son dakika Doğalgaz fatura açıklaması.