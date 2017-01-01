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İETT'den sürücüsüz araç!

  • İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz araca dönüştürülen nostaljik tramvay görücüye çıktı.

  • İstanbul'da düzenlenen "Dünya Akıllı Şehirler Kongresi 18" in açılış töreninde İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı.

  • Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Özlü'nün yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İspanya eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero katıldı.

  • Bakan Özlü, Zapatero, Vali Şahin ve Mevlüt Uysal, İETT tarafından yapılan elektrikli, sürücüsüz dönüştürülen nostaljik tramvayda incelemelerde bulundu ve araçla kısa bir tur attı.

  • Uysal, araçla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Geçmişte Beyoğlu nostalji tramvayı olarak kullanılan aracı bir ekip elektrikli araç haline dönüştürdü. Elektrikli araç çalışması yapılırken büyükşehir belediyesi olarak Tesla ile yarışma gibi bir hedefimiz yok. Ama belediyemiz adına önemli bir konu. Elektrikli araç dediğimizde sadece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu taşıma araçları da elektrik araçlar konusunda önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. Muhakkak metro bu konuda bir çözüm olabilir ancak her halükarda şehirlerde toplu taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elektrikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa bir sürede İETT'mizin bazı bölümlerinde elektrikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın faaliyet gösterdiği bir İstanbul özlüyoruz. Amacımız bu belediye olarak her birimimiz kendi bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi çalışmaları var" diye konuştu.

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