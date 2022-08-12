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İETT otobüsündeki yolcular ölümden döndü

2022-08-12 16:18:49
İETT otobüsündeki yolcular ölümden döndü

İstanbul Arnavutköy'de bir tırdan sarkan demirlerin İETT otobüsüne çarptığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki 37 PH 665 plakalı kamyondan sarkan demirler, Fenertepe Yolu durağına yanaştığı sırada Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy Habipler Yolu'nda seyir halindeki 37 PH 665 plakalı kamyondan sarkan demirler, Fenertepe Yolu durağına yanaştığı sırada Kayaşehir-Mecidiyeköy seferini yapan 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsüne çarptı.

#2
Foto - Çarpmanın etkisiyle otobüsteki Ali Efe K. (15), İrnova Roberto T. ve Zohur A. isimli yolcular yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otobüsteki Ali Efe K. (15), İrnova Roberto T. ve Zohur A. isimli yolcular yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrnova Roberto T. ve Zohur A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İrnova Roberto T. ve Zohur A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Hasar gören İETT otobüsü, garaja kaldırıldı.

Hasar gören İETT otobüsü, garaja kaldırıldı.

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