2022-07-09 15:19:43 İETT otobüsü, otomobille çarpıştı! Yaralılar var
İstanbul-Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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İstanbul-Kadıköy'de İETT otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
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