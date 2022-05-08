2022-05-08 16:48:01 İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
İstanbul-Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul-Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza sebebi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulans ile hastaneye götürüldü.
Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışının normale döndüğü bildirildi.
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