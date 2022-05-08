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Hayat-Aktüel
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İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

2022-05-08 16:48:01
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza sebebi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza sebebi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulans ile hastaneye götürüldü.

İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulans ile hastaneye götürüldü.

#3
Foto - Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışının normale döndüğü bildirildi.

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