  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

2022-10-26 20:16:47
İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik 20 Nisan’da uzaktan kumandalı EYP ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emniyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül’de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı. Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir’deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan Emre-Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

#1
Foto - İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurt dışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tespit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucunda Gündoğdu, 22 Ekim tarihinde İzmir polisi tarafından Menemen ilçesinde yakalandı.

#2
Foto - İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Cebrail Gündoğdu'nun İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 1 milyon ödülle turuncu kategoride arandığı, MLKP’nin Suriye'de bulunan kampında uzun yıllar kaldığı, silah kullanma ve sabotaj eğitimleri aldığı, 31 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Buca’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına ve 20 Nisan 2022 tarihinde Bursa’da Ceza infaz kurumu personelini taşıyan servis aracına el yapımı patlayıcı ile el yapımı patlayıcı (EYP) ile yapılan saldırı eylemlerinin faillerinden olduğu bildirildi.

#3
Foto - İddia edilen suç idamı gerektirir! 4 kişi daha yakalandı

Terörist Cebrail Gündoğdu, bu sabah saatlerinde Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Gündoğdu’nun saklanmasına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gün içerisinde şüphelilerden 4’ünün adliyeye sevkinin ardından akşam saatlerinde de işlemleri tamamlanan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı
Ekonomi

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2023'ün ilk çeyreğinde dolar kuruna bir müdahale geleceğini söyledi.
Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün
Ekonomi

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

Altın fiyatlarındaki oynaklık devam ederken Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, "Elinizde olan dolar ve gayri menkulleri değerlendirerek altın..
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yeni dönem başlıyor
Gündem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarını en aza indirmek için yeni bir dönemi başlatıyor. Yeni uygulama kapsamında en çok kaza yapan 5 bin sürü..
Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!
Yaşam

Yargıtay'dan apartman aidatı kararı!

Apartman yönetimi, kat malikleri genel kurulunda iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verdi. ..
Baykar firması yeni hedefi duyurdu
Gündem

Baykar firması yeni hedefi duyurdu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda olduğunu bel..
Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu
Kadın - Aile

Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu

Dut meyvesinin ağacının yaprağı geçmişten günümüze kadar alternatif tıpta sağlık için kullanılmıştır. Özellikle meyvesi yaz dönemlerinde ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23