İçki masası kanlı bitti! Zehir sofrasından çıkan vahşette bir kişinin kulağı koptu!
Nevşehir'de tüm kötülüklerin anası olarak bilinen alkolün kurulduğu sofrada yine kan aktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Nevşehir'de tüm kötülüklerin anası olarak bilinen alkolün kurulduğu sofrada yine kan aktı.
Birlikte zıkkımlandıkları öne sürülen üç şahıs arasında çıkan kavgada bıçaklar çekilirken, şahıslardan biri karnından ağır yaralanarak yaşam mücadelesi vermeye başladı, diğerinin ise kulağı koptu.
ALKOLÜN GETİRDİĞİ GÖZÜ DÖNMÜŞLÜK YİNE FELAKETE YOL AÇTI Olay, Yeni Mahalle Koparan Sokak üzerindeki Atasavun İş Hanı'nda bulunan bir ikamette yaşandı. İddiaya göre Özcan O. (23), Süleyman A. (22) ve Ahmet A. (32) aynı evde içki sofrası kurarak alkol almaya başladı.
Alkolün etkisiyle kendilerinden geçen şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı arbedede Süleyman A. karın bölgesinden ağır yaralanırken, Ahmet A.'nın ise kulağı koptu.
Can havliyle kendini sokağa atan Süleyman A.'yı cadde üzerinde kanlar içinde yerde yatarken gören devriye polisleri, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Süleyman A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
KOPAN KULAK PARÇASI POLİSİ ÇATI KATINA GÖTÜRDÜ Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, yerde kan izleri ile birlikte kopmuş bir kulak parçası buldu. Kan izlerini takip ederek iş hanının birinci katındaki daireye giren ekipler, kapıyı açan Özcan O.'yu üzerinde suç aleti çakıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.
Apartman içindeki izleri sürmeye devam eden emniyet güçleri, çatı katına çıktıklarında ise kulağı kopmuş ve aşırı alkollü halde saklanan Ahmet A.'yı tespit etti. İlk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., il dışındaki bir hastaneye sevk edilirken, gözaltına alınan şüpheli Özcan O. hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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