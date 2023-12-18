2023-12-18 18:12:23 İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ VE SOL terör örgütleri başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, biri mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti” dedi.