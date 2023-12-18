İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Yerlikaya, Narvas; 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarlarının, daha etkin analizi sağlayan bir yazılım olduğunu aktararak, “Diyelim ki, bir vatandaşımız 112’yi aradı ya da a UYUMA Mobil uygulaması üzerinden bir ihbarda bulundu. Dedi ki: Bizim şu mahallemizin şu sokağında uyuşturucu satışı yapılıyor. Biz, bu ve bunun gibi tüm ihbarları gerçek mi değil mi ayrımı yapmaksızın değerlendiriyoruz. Narkotik birimlerimiz hemen, ihbarın yapıldığı sokakta çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Orada bir satıcı mı var? Nasıl bir uyuşturucu trafiği yaşanıyor? Hemen tespit ediyor, gerekli işlemleri yapıyor.