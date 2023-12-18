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İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

2023-12-18 18:12:23
İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ VE SOL terör örgütleri başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, biri mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti” dedi.

#1
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda düzenlenen 2024 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2022 Kesim Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine bilgi verdi.

#2
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Yerlikaya, personel sayısını arttırmak için önemli adımlar attıklarını belirterek, “2024 yılında Jandarma Genel Komutanlığımıza 800 subay, 3 bin 870 astsubay, 7 bin 250 uzman erbaş alımı, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza 30 subay, 110 astsubay, 600 uzman erbaş alımı, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ise 10 bin polis alımı için Kontenjan ayrılarak gerekli çalışmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Yerlikaya, terör örgütü ile mücadele devam ettiğini ve sona yaklaşıldığını belirterek, “Terör, aziz milletimizin refahına, gelişmesine, kalkınmasına, istihdama, huzur ve güvenliğimize vurulmak istenen bir prangadır. Hamdolsun bu pranga kırılıp atılmıştır. AK Parti öncesinde güvenliği sadece devlet mekanizmalarını korumak şeklinde değerlendiren anlayış değişmiştir. Güvenlik; bir kamu hizmeti olarak, demokrasiden güç alarak, milletimizi koruyan bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır.

#4
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Terörle mücadelemizi ara vermeden sürdüreceğiz. Terörün finansmanıyla mücadelemizi derinleştireceğiz. Terör örgütlerinin demokratik mekanizmaları istismarına karşı, demokrasiyi ve hukuku güçlendirmeye devam edeceğiz! Bu amaçlar doğrultusunda; 2023 yılının ilk 11 ayında PKK, FETÖ, DEAŞ VE SOL terör örgütleri başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine yönelik 29 bin 122 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 18 bin 923 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

#5
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Bunların 3 bin 764’ü tutuklandı, 3 bin 705’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bin 69 terörist ise etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7’si kırmızı, biri mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 33’ü gri kategoride olmak üzere toplam 59’u sözde üst düzey teröristti. Terörün finansmanına yönelik düzenlenen 189 operasyonda ise, bin 133 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 163’ü tutuklandı. 28 milyon lirayı aşkın para ele geçirildi. Yine ülkemizde düzenlenmek istenen 118’i bombalı olmak üzere 145 terör eylemi engellendi” dedi.

#6
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

2023 yılının ilk 11 ayında Organize Suç Örgütlerine yönelik toplam 401 operasyon gerçekleştirdiklerini söyleyen Yerlikaya, “Operasyonlar sonucu 5 bin 879 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 2 bin 88’i tutuklandı, bin 356’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde, 15’i ulusal ve uluslararası, 275’i Yerel, 36’sı Bölgesel olmak üzere toplam 326 organize suç örgütü çökertildi” şeklinde konuştu.

#7
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

“21 yıldır, bağımlılıkla mücadelede stratejik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diyen Bakan Yerlikaya şöyle konuştu: "Bizim temel hedefimiz, insanlık suçu olarak gördüğümüz uyuşturucunun ülkemiz için ulaşılmaz ve yasaklı bölge olmasını temin etmektir. Bu kapsamda, uyuşturucu ile mücadelede ‘arz ve talep’ olmak üzere 2 yönlü bir mücadele stratejisini esas alıyoruz. Uyuşturucuya karşı, durmadan duraksamadan verdiğimiz mücadelemiz, bugün hamdolsun rakamlara da yansımaktadır.

#8
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

2023 yılının 11 ayında zehir tacirlerine yönelik 224 bin 605 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 280 bin 576 şüpheli şahıs gözaltına alındı, bunların 28 bin 112’si tutuklandı. 10 bin 767’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu ile mücadeleyi sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de yürütüyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 6 ülke ile 5 uluslararası operasyona imza attık. Yapılan bu operasyonlar, sahada verilen mücadeleler sayesinde, 2017 yılında ülkemizdeki madde bağlantılı ölüm sayısı 941 iken; bu yılın 11 ayında bu sayı 136’ya düştü.”

#9
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Yerlikaya, Narvas; 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarlarının, daha etkin analizi sağlayan bir yazılım olduğunu aktararak, “Diyelim ki, bir vatandaşımız 112’yi aradı ya da a UYUMA Mobil uygulaması üzerinden bir ihbarda bulundu. Dedi ki: Bizim şu mahallemizin şu sokağında uyuşturucu satışı yapılıyor. Biz, bu ve bunun gibi tüm ihbarları gerçek mi değil mi ayrımı yapmaksızın değerlendiriyoruz. Narkotik birimlerimiz hemen, ihbarın yapıldığı sokakta çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Orada bir satıcı mı var? Nasıl bir uyuşturucu trafiği yaşanıyor? Hemen tespit ediyor, gerekli işlemleri yapıyor.

#10
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Bu gelen ihbarların yoğunlaştığı alanlarla yönelik de NARKOALAN bölgeleri oluşturuyoruz. Sonuçta ne oluyor? Gelen ihbarlar sayesinde, sokak sokak, cadde cadde, mahalle mahalle, analize dayalı uyuşturucuya yönelik haritalar oluşturuluyor. Suçluların tespiti ve yakalanması sağlanıyor. Böylece zehir tacirlerine yönelik alan baskımızı en üst seviyeye çıkarıyoruz. Stratejik önem verdiğimiz Narvas Projemizi inşallah; 1 Ocak itibarıyla da 81 ilimizde uygulamaya başlayacağız” diye konuştu.

#11
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Sanal kumar oynatan yapılara karşı operasyonlardan bahseden Yerlikaya, “Bu kapsamda son 11 ayda SİBERGÖZ operasyonlarımızla terör, bilişim sistemleri, ödeme sistemleri, ve yasa dışı bahis ile ilgili bin 235 operasyon düzenlendi.

#12
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Bu operasyonlar sonucu, 4 bin 805 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların bin 660’ı tutuklandı. Çocuk istismarına yönelik ise düzenlediğimiz 757 operasyonda 93 şahıs tutuklandı. Aynı dönemde, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında bir milyon 43 bin hesapla ilgili çalışma yapıldı. 19 bin 948 hesabın terörle iltisaklı olduğu tespit edildi. 2 bin 183 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bunların 190’ı tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadelede son 11 ayda, 25 bin 757 operasyon gerçekleştirildi. 517 şahıs tutuklandı, 822 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi” ifadelerini kullandı.

#13
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Göç konusunda Yerlikaya, “1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla ülkemizde; 3 milyon 237 bin 585’i Geçici Koruma Altındaki Suriyeli, 1 milyon 113 bin 761’i ikamet izni ile kalanlar: 262 bin 638’i Uluslararası Koruma kapsamında kalanlar olmak üzere toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor.

#14
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Güvenlik güçlerimizin son 11 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda ülke genelinde 234 bin 92 düzensiz göçmen yakalandı. Yine bu operasyonlarda 9 bin 256 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, bunların 3 bin 68’i tutuklandı. Bin 228’i hakkında adli kontrol kararı verildi” diye konuştu.

#15
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Yerlikaya, sınır boylarına, yüksek teknolojik kapasite ile hizmet veren elektro optik kule kurduklarını belirterek, “Doğu sınırımızın 740, batı sınırımızın ise 350 km’lik kısmını bu sistemimiz sayesinde gözetliyoruz. Bununla beraber, 284 termal kamera, 151 asansörlü kule, 139 zırhlı gözetleme araçları ve sismik algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğimizi sağlıyoruz. İşte bu sistemler sayesinde son 11 ayda 203 bin 437 düzensiz göçmenin de sınırlarımızdan girişi engellendi” ifadelerini kullandı.

#16
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Depremden hemen sonra yaraların bir an evvel sarılması için AFAD eliyle geçici barınma alanları kurulduğunu hatırlatan Bakan Yerlikaya, “Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, yakını vefat edene yardım ödemesi kapsamında 43 milyar lira nakdi yardım yapıldı. Ayrıca yıkım enkaz ödemeleri, konteyner alt yapıları, konteyner bakım onarım giderleri, çadır ve çadır içi malzeme temini kapsamında 99 milyar lira ödenek harcandı. Bu dönemde, 384 konteyner kentin kurulumu gerçekleşti.

#17
Foto - İçişleri Bakanı Yerlikaya yurt genelinde 11 aylık gelişmeleri paylaştı! Dikkat çeken detaylar! İNLERİNE GİRİLDİ!

Toplam 205 bin 943 konteynerin 131 bin 643’ü kentlerde, 63 bin 830’u kırsalda bulunuyor. Bu konteynerlerde yaşayan yaklaşık 659 bin afetzede kardeşimizi deprem konutlarına geçinceye kadar buralarda misafir ediyoruz. Tek gayemiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmaktır. Bu amaçla; İçişleri Bakanlığı olarak 2024 yılı bütçemizden AFAD Başkanlığımıza yaklaşık 672 milyar lira ödenek ayrıldı” şeklinde konuştu.

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