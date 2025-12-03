İçi para dolu 1 çanta rüşvete ilginç savunma: İnanmak isteyen buyurun inansın

“PARAYI ALMAM BOŞLUĞUMA GELDİ” Mahkeme heyeti başkanının görüntü kayıtlarında siyah çanta içerisinde para alması ve "Ne kadar var", "Kimseye bir şey deme", "Adam gitsin bakarız" sözleriyle neyi kastettiğini sorması üzerine Tüter, şunları kaydetti: "Komisyon adı altında kimseden para almadım. Sürekli Cengiz C. beni arayıp 'Komisyonu vereyim' diyordu, ben de geçiştiriyordum. Otel ortaklığı için kimseye bir şey söylememesini istedim, bana verdiği çantada ne kadar para olduğunu bilmiyordum, çantayı kapının arkasına koydum. Parayı almam boşluğuma geldi, almış bulundum. Cengiz odadan çıktıktan hemen sonra kumpas olduğunu düşündüm, hemen arkasından gittim ama bulamadım. Zaten sonra polis içeri girdi. 'Adam gitsin bakarız' dememden kasıt ise müfettiş gitsin bakarız demek istedim ama hiçbir zaman komisyon için Cengiz C'yi aramadım." Mahkeme heyeti başkanının, "Belediye makamında 'komisyon' adı altında size para verilmesinin amacı ne? sorusuna ise Tüter, kendisine kumpas kurulduğunu ve o nedenle paranın kendisine verildiğini savundu. İlçedeki bir eğlence mekanına yüksek sesle müzik çalınmasıyla ilgili Kabahatler Kanunu ile ilgili ceza uygulandığını belirten Tüter, bunun için kimseden para almadığını savundu. Bunun üzerine mahkeme heyeti başkanının, Tüter'e yasal bir konuşma için ceza kesilen işletme sahiplerini arayıp neden FaceTime uygulaması üzerinden görüşmek istediği sorusuna cevaben ise Tüter, "Telefonlarım dinleniyor diye öyle söyledim. Belediyeyle alakalı son günlerde çok konuşmalar vardı, ben de çekiniyordum. O gün telefondan konuşamadım, FaceTime üzerinden aradım, konuştum. Ceza kestik diye arkadaşlara haber verdim." ifadelerini kullandı. Kendisine verilen alkol şişeleriyle ilgili Tüter, şoförünün düğünü olduğunu, ekonomik durumunun olmadığı için de bunun düğün hediyesi olarak kendisine gönderildiğini ileri sürdü.