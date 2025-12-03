  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Macaristan dayatmaya kazan kaldırdı: Avrupa Birliğinde Rus gazı krizi

Bloomberg Türkiye'nin tarihi hamlesini duyurdu: Ankara sınırı açma seçeneğini masaya getirdi

Rus çarı için yapılan kristal yumurta: İnanılmaz bir fiyata satın aldılar! Milyonlarca dolarlık satış

Bakan Fidan, Romanya ve Bulgaristan Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi! Suriye ve Lübnan'daki yeni durum ele alındı

Baykar'ın ortağı Türkiye'nin tarihi projesine rakip oldu! Akıllara Mete Yarar'ın 'yeni Baykar' sözleri geldi

İçi para dolu 1 çanta rüşvete ilginç savunma: İnanmak isteyen buyurun inansın

Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

Türkiye ile Mısır arasında ticari iş birliği güçleniyor! İki ülke masaya oturdu... Yeni dönem başladı!

Rusya'nın Türkiye ile ilgili en büyük çekincesi ortaya çıktı! Ankara bunu yaparsa biterler
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

AA Giriş Tarihi:
Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz" dedi.

#1
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas başkanlığında toplandı. Komisyon’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekillerine "Dijital Ortamda Çocukların Korunması" konulu sunum yaptı. Komisyon’un açılışında konuşan Milletvekili Nazım Elmas, "Hayatın her alanını etkileyen internet ve özellikle sosyal medyanın yükselişi yetişkinlerin olduğu gibi çocukların hayatlarını da büyük ölçüde etkileyen bir faktör haline gelmiştir.”

#2
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

“Öncelikle çocukların dijital dünyayla erken yaşta tanışmaları, sosyal medyanın onların yaşam biçimini derinden etkilemesine sebep olmaktadır. Çocuklar da dahil olmak üzere kullanıcıların dikkatini çekme ve daha fazla zaman geçirmelerini sağlama amacına yönelik olarak tasarlanmış dijital dünya, daha geniş kullanıcı kitlelerine ulaşabilen çevrimiçi deneyimi de içinde barındırmaktadır. İnternet ve dijital ortam her zaman çocukların haklarını .güvenliğini ve sağlıklı bir biçimde yetişmelerini dikkate alarak tasarlanmadığından çocukların yasa dışı veya zararlı içeriklere maruz kalma riskini de bünyesinde barındırmaktadır. Çocukların çevirim içi tehlikelere. bir diğer ifadeyle zararlı içeriklere maruz kalmalarınıı yanında bir diğer önemli sorun da çocuklarda bağımlılık gelişmesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

Bakan Göktaş ise sunumunda, "Dijitalleşme sürecinde ailenin desteklenmesi hedefimiz doğrultusunda aile bireylerinin dijital araçları doğru ve bilinçli kullanmalarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Aile odaklı dijitalleşme stratejileri, farkındalık kampanyaları ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması ise eylem planımızın temel hedeflerini oluşturuyor. Diğer yandan Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ile dijital ortamda çocukların haklarını koruyan politikalar hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı, bu alandaki sorunlara çözüm üretmek için bizlere önemli veriler sağladı. Bu çalıştayda alanında uzman olan isimlerin yanında ebeveynleri ve çocukları da dinledik. Onların deneyimleri ve sahadan gelen gözlemler; dijital dünyanın aile yapısı üzerinde ne denli güçlü bir etkisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Diğer yandan Çocuk için Dost Uygulamalar, yani DUY ihbar platformuyla çocuklar için güvenli bir dijital alan oluşturuyoruz" dedi.

#4
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

Sosyal medya çalışma grubuyla zararlı içeriklerin tespit edildiğini ve gerekli müdahaleleri anında yaptıklarını ifade eden Göktaş, "Bugüne kadar 2 bin 819 içerik hakkında işlem yaptık. Yaptığımız incelemelerde bazı platformlarda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, ensest, intihar ve madde bağımlılığı gibi ağır içeriklere hiçbir filtre olmadan maruz kaldığını tespit ettik. Türkiye’de içeriklerle ilgili şikayetlerimizi iletecek bir temsilcisi olmayan platformlara erişim engeli istedik. Böyle bir uygulamaya gitmek istemezdik. Karşımızda bir muhatap olsaydı bu konuları onlarla etraflıca ele almak isterdik. Fakat çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda büyümelerini sağlamak, zihin dünyalarını temiz tutmak ve zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimizdir. Temsilcisi olmayan platformlara bu şekilde müdahale etmek zorunda kaldık. Bu anlayışla çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

#5
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

2025-2029 dönemini kapsayacak Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Göktaş, "Önümüzdeki günlerde Eylem Planımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Ayrıca çocukların dijital güvenliğini desteklemek üzere ’Çocuklar Güvende’ web sitesini çok yakında kullanıma açacağız. Bu platformla çocuklara ve ailelerine güvenli içerik ve rehberlik hizmetlerini tek çatı altında topluyoruz. Biz, çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Son dönemde dünyada yapılan internet düzenlemeleri, sınırsız özgürlük anlayışından platformların sorumluluğunu esas alan bir yaklaşıma doğru değişiyor. Çünkü sosyal medya, artık sadece bir iletişim aracı değil.”

#6
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

“Çocukların psikososyal gelişimini yönlendiren güçlü bir yapı haline geldi. Bu anlamda bugün birçok ülke, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklerden korumak için ciddi tedbirler alıyor. Avustralya en çok gündeme gelen ülkelerden biriydi. 16 yaşın altında olan çocukların sosyal medyaya erişimi yasaklandı. Benzer bir yasağın İngiltere’de de gelmesi tartışılıyor. Fransa’da 15, İtalya’da 14, Danimarka’da ve Belçika’da ise 13 yaşından küçük çocuklar ebeveyn izni olmadan hesap açamıyor. Bu alanda ülkemize özgü bir model geliştirmek için geçtiğimiz sene altyapı çalışmalarını başlattık" dedi.

#7
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

Yürütülen çalışmalar neticesinde dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördüklerini söyleyen Göktaş, "Yasal düzenleme ile yasaklayıcı değil, alanı düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlenmek gerekiyor. Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz. Ve bunu yerine getirirken ’sadece beyana dayalı olmayan’ yaş doğrulama mekanizmalarını kullanma yükümlülüğü getirmenin önemli olacağını düşünüyoruz. Çocuk ben 15-16 yaşındayım deyip girmemeli. Bunun kontrolünü dijital platformlar kendileri sağlayabilir. Yeterli nitelikler ve altyapıya sahip olduklarını biliyoruz.”

#8
Foto - Bakan Göktaş’tan sosyal medya için 15 yaş önerisi

“Çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmak için güçlü ebeveyn denetim araçlarına kolay erişimi temel bir gereklilik olarak görüyoruz. Zararlı içerikler ve çocuklara yönelik reklamlar için etkili filtreleme sistemlerinin kurulmasını tavsiye ediyoruz. Yasa dışı veya çocuklara zararlı içeriklerin mahkeme kararına gerek kalmadan hızlıca kaldırılmasını öneriyoruz. Ayrıca platformların kendi risk analizlerini yaparak bu tür içerikleri tespit edip kaldırmaları için önleyici tedbirler alma yükümlülüğü getirilmesini istiyoruz. Yine veri ihlalleri, yasa dışı veya zararlı içerikler için 7/24 erişilebilir, hızlı işleyen bir şikâyet mekanizmasının oluşturulmasını gerekli görüyoruz. İlgili ağ sağlayıcılara periyodik raporlama yükümlülüğü getirilmesini gerekli görüyoruz. Bu raporların Meclise de sunulmasını önemli görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı
Dünya

Pakistan’ın en değerli maden hattında Türkiye hamlesi Çin devre dışı kaldı

Türkiye, Pakistan’ın altın–bakır kuşağında milyar dolarlık projelere doğrudan girerek bölgede yeni bir güç dengesi oluşturdu. Türk şirketler..
Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'
Gündem

Mesut Özil’den telefon sorusuna ilginç cevap! ‘En ünlüsü Erdoğan gerisi yalan'

Dünyaca ünlü eski futbolcu ve AK Parti MKYK üyesi Mesut Özil, "Telefonumda en ünlüsü Sayın Cumhurbaşkanım (Recep Tayyip Erdoğan). Gerisi yal..
Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı
Dünya

Almanya'da 20 yıllık makina devi iflas etti! Zarar gören dev şirket: 270 kişi işten çıkarıldı

Almanya'da makine devi iflas etmek zorunda kaldı. Zarar gören dev Alman şirket zarar etti. Alman devi 270 kişiyi işten çıkardı.

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti
Dünya

Uçan taksiler altın değerinde olacak: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma dikkat çekti

ABD'de Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı'nı 126 milyon dolar karşılığında anlaş..
Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal
Gündem

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Kabatiye beldesinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Askeri baskınlar, evlerin karakola dönüştürülmesi ve e..
Vali'den takdir toplayan ceza
Gündem

Vali'den takdir toplayan ceza

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, engelli park yerine resmi araç bırakan sürücüye ceza kestirdi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23