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Spor
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Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

2024-03-21 11:30:36
Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Son dakika transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdüren Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunu zirvede tamamlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupaları için kadrosunu da güçlendirmeyi planlıyor.Bu bağlamda planlarını yapan sarı-kırmızılı ekibe flaş bir haber geldi. Şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye dünya devi talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

#1
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor.

#2
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veriyor.

#3
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Cimbom, sarı-lacivertli ekibin 2 puan önünde zirvede bulunuyor.

#4
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

A Spor'a göre; Galatasaray 81, Fenerbahçe ise 79 puanda bulunuyor.

#5
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

İki Süper Lig devi sezon sonuna kadar aynı istikrarla devam ederse biri Türkiye tarihinde rekor puanla şampiyon olacak. Diğeri ise rekor puanla ikinci olacak.

#6
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisine imza attı.

#7
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Ligde geçen sezon 12 ile 25. haftalar arasındaki 14 maçı (biri hükmen) kazanan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a ait olan ve 63 yıldır geçilemeyen üst üste kazanma rekorunun da yeni sahibi oldu.

#8
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Okan Buruk, ayrıca Galatasaray'da resmi maçlarda 17 kez ile üst üste en fazla galibiyet gören teknik adam olarak da tarihe geçti.

#9
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Sarı-kırmızılı ekip yeni sezona flaş transferlerle girdi. Cimbom, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Ndombele gibi isimleri kadrosuna kattı.

#10
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Ayrıca Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımında forma giyen Mauro Icardi'nin bonsevisini sezon başında almıştı.

#11
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Yıldız oyuncu sarı-kırmızılılarda gollerine devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı.

#12
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Arjantinli golcüye dünya devinin talip olduğu gündeme geldi. İtalya basınından gelen haberlere göre Milan, yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

#13
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Olivier Giroud'un muhtemel ayrılığı sonrası kollarını sıvayan İtalyan ekibi gündemine flaş isimleri aldı.

#14
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Avrupa devi, Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Jonathan David gibi isimleri kadrosuna katmak istiyordu.

#15
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Ama Milan bu oyuncuların maliyetinin fazla olmasından dolayı alternatif isimlere yöneldi. Yıldız oyuncunun bonservis maliyeti diğer futbolculara göre daha az olması Milan için avantaj olarak görülüyor.

#16
Foto - Icardi ile ilgili kritik karar çıktı: Flaş iddia! Sürpriz gelişmeyi duyurdular: Milyonlar merakla bekliyordu…

Icardi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

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