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Spor
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Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

2023-06-09 10:52:39
Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek yıl nasıl bir kadro oluşacağı büyük merak konusu. Transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımda tutulması planlanan kiralık futbolcular da kritik hale geldi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, kadroda kalması için yoğun uğraş verdiği Mauro Icardi ile ilgili bomba bir haber geldi.Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#1
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Sarı kırmızılılarda şampiyonluk sonrası artık tüm gözler transfere çevrildi.

#3
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Dursun Özbek ve kurmayları uzun süren transfer planlaması sonrası hedeflerini belirledi.

#4
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Belirlenen oyunculara Okan Buruk'un onay vermesi sonrası resmi girişimler başladı.

#5
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Özellikle geçen sezon önemli anlaşmalara imza atan Erden Timur'un, bu transfer döneminde de yine başrolü oynaması bekleniyor.

#6
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Öte yandan sarı kırmızılı ekipte iç transferde nasıl bir yol çizileceği de büyük merak konusu.

#7
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Kiralık futbolcuların yeni sezonda takımda olup olmayacağı şu an için belirsizliğini koruyordu.

#8
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Sarı-Kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızın bonservisini almak için büyük çaba harcıyor.

#9
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Icardi hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

#10
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Takvim'in haberine göre Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Icardi'ye yıllık 35 milyon Euro'luk teklif yaptı.

#11
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Hem Icardi'nin hem de eşi Wanda Nara'nın Körfez'e gitmeye sıcak bakmadığı ancak bu müthiş teklifin kafa karışıklığı yarattığı öne sürüldü.

#12
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Ronaldo ve Benzema gibi yıldızlar Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken,

#13
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Ngolo Kante'nin de imzasının yakın olduğu belirtiliyor.

#14
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Galatasaray yönetimi, ortaya çıkan iddialar sonrasında I

#15
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Icardi'nin işini bir an önce bitirmek için girişimlere hız verdi.

#16
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Icardi için tüm şartları zorlayan yönetim ise mutlu sona ulaşacağına emin.

#17
Foto - Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Sarı-Kırmızılılar'ın PSG ile büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.

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