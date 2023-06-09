Icardi için şok edici iddia: Galatasaray'a karşı yürütülen tehlike planı deşifre etti! Her an patlayabilir

Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gelecek yıl nasıl bir kadro oluşacağı büyük merak konusu. Transfer edilecek isimlerin yanı sıra takımda tutulması planlanan kiralık futbolcular da kritik hale geldi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın, kadroda kalması için yoğun uğraş verdiği Mauro Icardi ile ilgili bomba bir haber geldi.Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.