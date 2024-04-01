2024-04-01 13:59:00 İbrahim Tatlıses’in seçim sonrası paylaşımı gündem oldu! Bomba itiraf geldi
İbrahim Tatlıses'in seçim paylaşımı gündem oldu.
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İbrahim Tatlıses'in seçim paylaşımı gündem oldu.
Oyunu kullanan ünlü isimler seçim sonrası paylaşım yapmaya başladı. İbrahim Tatlıses de bu isimlerden biri oldu. Seçimden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu.
Tatlıses, yaptığı paylaşımda şunları ifade etti: "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Duyduk duymadık demeyin tüm bekarlara selam olsun. Ben evleniyorum."
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