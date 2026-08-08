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Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

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AA Giriş Tarihi:

Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava dalgası, kentteki günlük hayatı zorlaştırıyor.

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Foto - Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor.

#2
Foto - Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

Kentte belediye işçileri de kavurucu sıcağa rağmen asfalt dökerek mesai yapıyor. Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda yol yenileme çalışması yapan işçiler, hem hava sıcaklığı hem de yola serilen asfaltın ısısıyla mücadele ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi asfalt şefi İzzettin Uyar, hava sıcaklığının gölgede bile vatandaşları zorladığını söyledi.

#3
Foto - Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

İşçilerin vatandaşı mağdur etmemek için sıcağa rağmen çalışmasını sürdürdüğünü belirten Uyar, "Öğlen saat 13.00 şu an yaklaşık 50 derece sıcak var. Asfalt sıcaklığı ise bunun çok daha fazlası. Bu sıcakta Şanlıurfalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz." diye konuştu.

#4
Foto - Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

İşçilerden Bedir İnce de "Biz asfaltın sıcağıyla 50 derecede mücadele ediyoruz. Şanlı şehrimiz için çalıştığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

#5
Foto - Gölgede bile durmak zor: 47 derecede ekmek nöbeti

Vatandaşlardan Ahmet Yılmaz ise "Devletimiz bu sıcakta bize hizmet ediyor. Bu sıcakta seferber olan herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Erdem Kaya

işçiler vatandaş degil?
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