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İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

2023-06-23 18:37:32
İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Uzun yaşamın sırrı sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık için en faydalı besini açıklarken Hızlıca kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyenler için de şifa reçete verdi. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu sağlıklı ve doğru beslenmedir. Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı, fena halde işe yarıyor. Üstelik kullananın uykuları kaçmayacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü kritik tarifi açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen kilo verin. herkes yaptı siz de yapın! Sağlık tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Uzman isimin o tavsiye ettiği besin ve çok ama çok önemeli dikkat çeken detaylar...

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Bağışıklığı güçlendiren Türkiye'de çok kullanılan bu kür ile yeni bir planı devreye sokun. Birçok alanda olduğu gibi kilo vermek için kimyasal ilaçlar piyasada Vucudumuza zarar verebilecek her şeyi radarınıza alın. Bağışıklık sisteminize hakim olun. Vereceğimiz bu bilgilerle bilgileriniz daha da pekişecek bu tavsiyeleri yapın.

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Anne ve babalar çocuklarını korumak için birçok ek takviye kullanırken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan bomba açıklama geldi. Bunu yiyen 90 yaşını görüyor! Saraçoğlu, mucize besini açıkladı. Bağışıklık sisteminiz tavan yapacak. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun favori besini... Günümüzde daha çok hazır gıda tüketilmekte. Ev yemekleri genelde akşam yemeklerinde evde tüketilir. Günün çoğunda hazır gıda tüketimi yapılır. Peki bu durumun vücuda oldukça zararlı olduğunu biliyor muydunuz? Sağlıksız beslenme ile birlikte salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız oldukça fazladır. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besnini açıkladı. Brokoli yiyerek 90 yaşına kadar yaşayabilirsiniz.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

BUNU YİYEN 90 YAŞINI GÖRÜYOR Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı. Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun. Peki brokoli kürü nasıl yapılır? Brokoli kürünün faydaları nelerdir? BROKOLİ KÜRÜ TARİFİ VE YAPILIŞI! MALZEMELER 250 gram brokoli 1 litre su YAPILIşı Büyük bir tencerede yaklaşık 1 litre suyu kaynatın. Yıkanmış brokoliyi de kaynar suya koyun ve 5 dakika kaynatın. Pişmiş brokoliyi birkaç dakika tencerede bekletin. Demlendikten sonra brokoli suyunu süzün ve 2 farklı kaba bölün. Tüketim gününde taze olması gerektiğini unutmayın.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

BROKOLİ KÜRÜNÜN FAYDALARI NELER? Kist denilince uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen brokoli kürü, tıbbi özellikleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Brokoli tedavisi kadınlarda oluşabilecek meme kistlerinin tedavisinde kullanılır. Brokoli tedavisi kistlerin büyümesini engelleyebilir ve zararlı hücrelerin vücutta yayılmasını önleyebilir. Uyku ilacı brokoli! Akşam tüketeceğiniz brokoli ile, içerdiği protein, demir, lif ve magnezyum gibi uyku sorunlarına iyi gelen besleyici bileşenleri almış olursunuz. Kist tedavisi için kullanmak istediğinizde doktorunuzun onayını alabilirsiniz. İbrahim Saraçoğlu'nun araştırmaları sayesinde brokoli kürü prostat hastalıklarına bitkisel çözüm oldu. Brokoli ile tedavi edilen erkekler prostat iltihabını önleyebilir. Prostatın etkilerini hafifletmek için doğal bir çözüm ve bu hastalığa doğal bir çözüm arayanlar brokoli tedavisini düzenli olarak deneyebilir. Sorunları ortaya çıkmadan önlemek için erkekler zaman zaman tedavi için brokoli alabilirler.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Hızlıca kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyenler için reçete Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan geldi. Bu 3 malzemelik kür sayesinde incecik olacaksınız. Sadece 3 günde etkisini iliklerinize kadar hissedeceğiniz Tilya kürü yılda 1 kez yapmanız gerekiyor. İşte kilo vermenizi kolaylaştıracak kür tarifi ise; Tilya kürünün yağların depolanmasını önleyerek zayıflamayı kolaylaştırdığı iddia ediliyor. Bu kürün tarifini veren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kullanıcıların 3 gün sonra yağ yakmaya başladığını belirtiyor. Aynı zamanda Saraçoğlu, bu kürü sağlıklı bireylerin yılda sadece bir kez uygulamasını öneriyor..

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Tilya kürü, kolay bulunan malzemelerle hazırlanabilmesi ve içeriğindeki bileşenlerin açlık ve tokluk hormonlarını dengelemesine dayanarak kilo vermeyi desteklemesiyle dikkat çekiliyor. Ancak her bireyin metabolizması farklı olduğu için kilo verme süreci kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, herhangi bir kilo verme yöntemi uygulamadan önce doktora danışmak önemli..

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

TİLYA ÇAYI NASIL YAPILIR? Malzemeler * Ihlamur (10 gr) * Kuşburnu (10 tane) * Altın otu (10 gr) TİLYA KÜRÜ TARİFİ Öncelikle 1 litre tatlı (klorsuz) suyu kaynatın. Kaynar suya 10 gram ıhlamur ve 10 adet kuşburnu tohumu ekleyip 4 dakika kaynatın. Ardından 10 gram altın otu ekleyip 4 dakika daha kısık ateşte kaynatıp ve ocaktan alın. Ardından çayı ılımaya bırakın. Ayrıca altın otunun fazla kullanılması durumunda çayın tadının acılaşabileceği belirtiliyor.

#8
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

SÜZÜN Hazırlanan Tilya çayı süzülerek servis edilebilir. Bu çayın önerilen kullanım şekli ise yemeklerden 15-20 dakika önce tüketilmesidir. Çayın kalan kısmı ise cam bir kapta saklanarak ertesi gün tüketilebilir. Tilya kürü kaç gün kullanılır? Uygulama süresi konusunda, Tilya çayının 1 ay boyunca düzenli bir şekilde tüketilmesi ve ardından 2 hafta ara verilerek tekrar kullanılması önerilmektedir.

#9
Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

AÇ MI TOK MU İÇİLİR? Tilya kürünü su yerine çayın içine katarak da kullanabilir ve güzel bir tilya kürü çayı içebilirsiniz. Gün içinde küçük çay bardaklarında dört beş defa içilmesi de uygundur. Aç mı içilir diye merak edenleriniz için söyleyelim, tilya kürü aç karnına sadece kahvaltıdan önce içilir..

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Foto - İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

TİLYA KÜRÜNÜN ZARARLARI! Tilya kürünün zararlı yönleri ile karşılaşmamak için bu kürü aşırıya kaçırmamak gerekir. Aşırı tüketimde vücutta dengesizlikler oluşur. Psikolojik şikayetler, gece uyuyamama, midede yanma ve bulantı, iyileşmeyen ishal gibi semptomlar baş gösterebilir.

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