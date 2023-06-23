İbrahim Saraçoğlu besini açıkladı: Zamana kilit vuruyor, bunu yiyen 90 yaşını görür! İşte doğal uyku ilacı

Uzun yaşamın sırrı sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık için en faydalı besini açıklarken Hızlıca kilo vermek ve yağ yakımını hızlandırmak isteyenler için de şifa reçete verdi. Hastalıklardan korunmanın en iyi yolu sağlıklı ve doğru beslenmedir. Kilo vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı, fena halde işe yarıyor. Üstelik kullananın uykuları kaçmayacak. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 3 malzemelik kürü kritik tarifi açıkladı! Zayıflama reçetesiyle 3 günde hemen kilo verin. herkes yaptı siz de yapın! Sağlık tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Uzman isimin o tavsiye ettiği besin ve çok ama çok önemeli dikkat çeken detaylar...