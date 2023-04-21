İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

İbn-i Sina, yüzyıllar önce o besinin kabukları konusunda uyarmıştı. Çöpe atmak yerine dolaba kaldırılmasını tavsiye eden İbn-i Sina, bin bir derde deva olduğunu kitabında vurgulamıştı. Özellikle bağırsak ve mide sorunlarına iyi geliyor. İşte faydası kabuklarında olan o besin.. Tıp tarihinin en önemli ismlerinden biri olan İbn-i Sina'nın, adeta hastalıkalrı yerinden söküp atan reçetesi ortaya çıktı.