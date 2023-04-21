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İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

2023-04-21 22:50:24
İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

İbn-i Sina, yüzyıllar önce o besinin kabukları konusunda uyarmıştı. Çöpe atmak yerine dolaba kaldırılmasını tavsiye eden İbn-i Sina, bin bir derde deva olduğunu kitabında vurgulamıştı. Özellikle bağırsak ve mide sorunlarına iyi geliyor. İşte faydası kabuklarında olan o besin.. Tıp tarihinin en önemli ismlerinden biri olan İbn-i Sina'nın, adeta hastalıkalrı yerinden söküp atan reçetesi ortaya çıktı.

#1
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

İbn-i Sina, tıbba ışık tutan El Kanun Fi't Tıbb adlı kitabında insan vücudunda faydalı her besini açıkladı. En sık yaşanan sindirim sorunlarını ortadan kaldıracak mucize besini verdiği reçetesinde açıkladı. Sindirim organlarının işlevselliğini artıran besinin tüketim şekline kadar açıklayan İbn-i Sina'nın reçetesi tıpta çığır açtı.

#2
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

O BESİNİN KABUKLARINI SAKIN ÇÖPE ATMAYIN! İbn-i Sina, yaz aylarının en sevilen lezzeti kavunun kabuklarının atılmaması konusunda uyardı. Şifasını kabuklarında toplayan kavun vücudun ihtiyacı olan doğal lif kaynağıdır. Yaz aylarında soğuk bir şekilde tüketilen kavunun hasadı ise nisan- mayıs ayında yapılır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da kavunun hasadı devam edebilir.

#3
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

Vücudun ihtiyacı olan sıvı seviyesini karşılar. * Hasara uğramış hücreleri yeniler. * Sindirim sisteminde lifi artırarak besinlerin kolayca enzimlenmesini destekler.

#4
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

İBN-İ SİNA'NIN SİNDİRİM İÇİN ÖNERDİĞİ EN ETKİLİ REÇETE: KAVUN KABUKLARI... Kavunun kabuklarını kestikten sonra güneşte kurutun. Küçük parçalar haline kaldırın. Tüketmek istediğinizde taze olmasını istiyorsanız. Temiz bir kavanoza koyun. Buzdolabında muhafaza edin. Bir öteki öneri de; kabukları kesip buzdolabı poşetine koyun ve kış boyu rahatlıkla tüketin. Kaynatılarak tüketilen kavun kabuğu içinde kaynadığı suyu, tam bir lif deposu olur. Sindirimi düzenleyen lif özellikle bağırsak flora miktarını dengeler. Bu sayede kolay kilo verilebilir.

#5
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

#6
Foto - İbn-i Sina'nın yüz yıllar önceki yazdığı reçete: O besinin kabuklarını sakın çöpe atmayın! Değerlendirme, uygulama yolu

Kavun kabukları özellikle içeriği sıvı sayesinde böbrek üstü bezlerin hareketlenmesini sağlar. Taş ve kumu önleyerek dengeli bir sıvı akımına yardımcı olur. Kavun kabukları ayrıca cildin ihtiyacı olan dermiş tabakasını yenileyen pH seviyesini artırır. Bu da cilt yüzeyindeki enfeksiyonları önlemiş olur. Kavun kabukları sigaranın akciğerlerde tahribata neden olmasını engeller. Kandaki toksinleri vücuttan atar.

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