İBB'nin skandal yöntemi vatandaşı isyan ettirdi! Herşey çok mu güzel olacaktı? Yazıklar olsun...

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) Başkan Yardımcısı Barış Köseliören, yaklaşık 135 ülkeden insanların alışveriş için geldiği Laleli'nin bir nevi açık hava alışveriş merkezi olduğunu söyledi. Ordu Caddesi'ndeki çalışmaların esnafı olumsuz etkilediğini dile getiren Köseliören, şöyle devam etti: "Müşterilerinin 'Bu nasıl bir hal.' diyerek yönelttiği soruları cevaplamakta zorlanıyoruz. 6 aydır gelen giden yok. Çalışma 6 ay önce sonlandırıldı mı, duruldu mu, biz bile bilmiyoruz. Ama bütün malzemeler sokaklarda, taşlar burada duruyor. Kötü bir durum. Bize yakışan, bizi temsil eden bir durum maalesef değil. Rezalet. Tarihi yarımadada olması çok kötü. Yurt dışından gelen müşterilerin gezdiği, ticaret ve ziyaret için uğradığı yerlerde böyle bir görüntünün olması gerçekten içler acısı. Anlamış da değiliz. Karşımızda bir muhatap da bulamıyoruz. Şaka gibi." Köseliören, esnafın tabelalarının gece yarısı sökülmesini eleştirerek, İBB'nin tabelalara ilişkin kriterlerin belirlenmesi aşamasında kendi fikirlerinin hiç almadığını söyledi.