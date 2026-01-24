  • İSTANBUL
İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler

İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Mağdur çocuğun ifadesinde geçen detaylar kan dondurdu: Bir arkadaşımı sadece dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti.

#1
Foto - İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025'in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.

#2
Foto - İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler

Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'de Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi yer aldı.

#3
Foto - İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler

Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Özkan D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi. Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.

#4
Foto - İBB’deki kreş rezilliğinde mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Çıplakken kameraya çekmişler

Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi. Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.

