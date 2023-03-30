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İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

2023-03-30 09:16:37
İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

CHP'li İBB'nin beceremediği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı. Toplam 4 istasyondan oluşan Başakşehir-Kayaşehir metrosu tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük hevesle üstesinden geleceğini zannedip yapmaktan vazgeçtiği için bakanlık tarafından devralınan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının hizmete açılmasına sayılı günler kala dev proje görüntülendi.

#1
Foto - İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

İBB BECEREMEDİ BAKANLIK TAMAMLADI Ekrem İmamoğlu'nun beceremediği ve İBB'den devralındığında, yüzde 11 seviyesinde olan istasyon betonarme işleri bakanlık tarafından yüzde 100 seviyesine getirildi. Dev projede başlanmamış olan ince işler ve ray işleri de yüzde 100 seviyesine getirildi.

#2
Foto - İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

SAATTE 70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK Başakşehir-Kayaşehir metrosu tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Ayrıca Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak.

#3
Foto - İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

YOLCULUK SÜRESİ DE BELLİ Kayaşehir'den Mahmutbey'e 20, Metrokent'ten Özgürlük Meydanı'na (Bakırköy) 29, Metrokent'ten İstanbul Havalimanı'na 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kirazlı'ya 23 dakikada ulaşılabilecek.

#4
Foto - İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler

AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldığı açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı; "6,2 uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızı tamamlayarak özellikle dünyanın en gelişmiş en modern hastanelerinden olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle buluşturacağız."

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