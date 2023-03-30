2023-03-30 09:16:37 İBB vazgeçti bakanlık işi bitirdi! İşte Başakşehir-Kayaşehir metro hattından yeni görüntüler
CHP'li İBB'nin beceremediği ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına sayılı günler kaldı. Toplam 4 istasyondan oluşan Başakşehir-Kayaşehir metrosu tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin büyük hevesle üstesinden geleceğini zannedip yapmaktan vazgeçtiği için bakanlık tarafından devralınan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı hizmete girmek için gün sayıyor. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının hizmete açılmasına sayılı günler kala dev proje görüntülendi.