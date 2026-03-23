Hyundai piyasayı sarsacak! 6.200 dolarlık Exter SUV

Yeni Exter’da 1.2 litrelik dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 83 beygir güç ve 113 Nm tork üretirken, 5 ileri manuel veya 5 ileri AMT şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Daha ekonomik bir alternatif isteyenler için sunulan fabrika çıkışlı CNG versiyonu ise 69 beygir güç ve 95 Nm tork değerleriyle geliyor. Hyundai Hindistan CEO’su Tarun Garg’a göre yeni Exter, hem ailelerin hem de genç kullanıcıların beklentilerine hitap edecek şekilde tasarlandı.