  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistler bataklığa saplandı! ABD basını bile Hyundai piyasayı sarsacak! 6.200 dolarlık Exter SUV Emekli albay ismini vererek açıkladı: Türkiye düşman gemilerini ortadan ikiye ayırıp batıran silahı yaptı Victor Osimhen patron oluyor! TFF 1. Lig ekibini satın alıyor 'Başka çare kalmamıştı' diyerek dünyaya ilan ettiler: Türk savaş gemileri yüzünden Fransa'dan yardım talep ettik Katar'daki helikopter kazası sonrası İranlı isimden Türkiye'ye büyük ayıp! 'Yazıklar olsun' dedirten sözler Rus isimden Türkiye'yi sarsacak teklif: Hemen yasaklansın 10 yıl sonra adasına döndü! “Yerli Robinson” yeniden yuvasında Yanlış uyku pozisyonlarıyla çöküş başlıyor: Boyun, bel ve sırt ağrıları olanlar, aman dikkat edin uyarısı yaptılar
Otomotiv
8
Yeniakit Publisher
Hyundai piyasayı sarsacak! 6.200 dolarlık Exter SUV
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hyundai piyasayı sarsacak! 6.200 dolarlık Exter SUV

Hyundai, Hindistan pazarına yönelik geliştirdiği 2026 Exter modelini tanıttı. 6.200 dolardan başlayan fiyatı, dahili kamera sistemi ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

1
#1
Foto - Hyundai piyasayı sarsacak! 6.200 dolarlık Exter SUV

Hyundai, kompakt SUV sınıfındaki giriş seviyesi modeli Exter’ı 2026 model yılı için güncelledi. Hindistan’da üretilen model yaklaşık 580.000 rupi, yani 6.200 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulurken, en dolu versiyonunun fiyatı 941.000 rupi seviyesine kadar çıkıyor. Bu fiyat aralığı, modeli segmentinde oldukça rekabetçi bir noktaya taşıyor.

#2
Yeni Exter, 3.8 metrelik kompakt yapısını korurken tasarım anlamında daha güçlü bir karakter kazanmış durumda. Yenilenen ön ve arka tamponlar, daha belirgin hatlara sahip siyah radyatör ızgarası ve 15 inç elmas kesim alaşım jantlar aracın görünümünü daha dinamik hale getiriyor.

#3
Kanat tipi spoyler ve kaslı çamurluk kaplamaları ise modele SUV kimliğini daha net yansıtan bir duruş kazandırıyor.

#4
Araç içinde lacivert ve gri tonların kullanıldığı çift renkli tasarım ve 3D karbon desenli ön panel dikkat çekiyor. Altı düzleştirilmiş sportif direksiyon ve metal pedallar iç mekana sportif bir hava katarken, segmentinde ilk kez sunulan dahili araç içi kamera önemli bir yenilik olarak öne çıkıyor.

#5
Teknoloji tarafında ise 8 inçlik dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli ve kablosuz Android Auto ile Apple CarPlay desteği kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Arka koltuk yolcuları için Type-C giriş sunulurken, 60’tan fazla bağlantılı özellik barındıran Bluelink sistemi de araçta yer alıyor. Bagaj hacmi benzinli versiyonda 391 litre, CNG seçeneğinde ise 225 litre olarak açıklanıyor.

#6
2026 Exter, güvenlik tarafında da segmentinin iddialı modellerinden biri olmayı hedefliyor. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 6 hava yastığı, elektronik stabilite kontrolü ve yokuş kalkış desteği gibi sistemler, toplamda 45’ten fazla güvenlik özelliğiyle destekleniyor.

#7
Yeni Exter’da 1.2 litrelik dört silindirli benzinli motor görev yapıyor. Bu motor 83 beygir güç ve 113 Nm tork üretirken, 5 ileri manuel veya 5 ileri AMT şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Daha ekonomik bir alternatif isteyenler için sunulan fabrika çıkışlı CNG versiyonu ise 69 beygir güç ve 95 Nm tork değerleriyle geliyor. Hyundai Hindistan CEO’su Tarun Garg’a göre yeni Exter, hem ailelerin hem de genç kullanıcıların beklentilerine hitap edecek şekilde tasarlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ofli

Ula koreli uşağım bizede gönderun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23