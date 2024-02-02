2024-02-02 21:45:33 Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap
ABD ve İngiltere'ni Yemen'de düzenlediği saldırıya cevap veren Husiler, İsrail'e füze fırlattı.
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ABD ve İngiltere'ni Yemen'de düzenlediği saldırıya cevap veren Husiler, İsrail'e füze fırlattı.
Yemen'de İHA'ların bulunduğu bir üssü hedef alan ABD ve İngiltere'nin saldırısı sonrası Husiler İsrail'e füze fırlattı.
İsrail tarafından verilen bilgide, Kızıldeniz açıklarından ülke topraklarına doğru gelen bir füzenin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Füzenin ABD-İsrail yapımı 'Arrow-3' hava savunma sistemiyle havada yok edildiği açıklandı.
İsrail'in güneyinde bulunan Eliat kentine daha önce balistik füze saldırıları düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırıyı doğrulamadı.
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