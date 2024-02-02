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Dünya
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Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

2024-02-02 21:45:33
Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

ABD ve İngiltere'ni Yemen'de düzenlediği saldırıya cevap veren Husiler, İsrail'e füze fırlattı.

#1
Foto - Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

Yemen'de İHA'ların bulunduğu bir üssü hedef alan ABD ve İngiltere'nin saldırısı sonrası Husiler İsrail'e füze fırlattı.

#2
Foto - Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

İsrail tarafından verilen bilgide, Kızıldeniz açıklarından ülke topraklarına doğru gelen bir füzenin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

#3
Foto - Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

Füzenin ABD-İsrail yapımı 'Arrow-3' hava savunma sistemiyle havada yok edildiği açıklandı.

#4
Foto - Husilerden ABD ve İngiltere'ye füzeli cevap

İsrail'in güneyinde bulunan Eliat kentine daha önce balistik füze saldırıları düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler, saldırıyı doğrulamadı.

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