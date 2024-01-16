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Dünya
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Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

2024-01-16 21:04:55
Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Yemen’deki Husiler, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle vurduklarını açıkladı.

#1
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere ait Al-Masirah televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden bir gemiyi seyir füzesiyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefe doğrudan isabet ettiğini belirtti.

#2
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Seri, "Gazze Şeridi'nde saldırı ve ablukaya maruz kalan Filistin halkına yönelik zulme karşı, destek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne (Husiler) bağlı deniz kuvvetleri, işgal altındaki Filistin (İsrail) limanlarına doğru seyir halindeki Zografia gemisine yönelik bir operasyon gerçekleştirdi." dedi.

#3
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Söz konusu saldırının çok sayıda seyir füzesiyle gerçekleştirildiğini aktaran Seri, hedefi "tam isabet" vurduklarını kaydetti.

#4
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Kızıldeniz'deki durum

#5
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

#6
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

#7
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

#8
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

#9
Foto - Husiler seyir füzesiyle bir gemi daha vurdu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor. Kaynak: AA

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