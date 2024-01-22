Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

"ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt mutlaka gelecektir. Herhangi bir yeni saldırı cevapsız ve cezasız kalmayacaktır." diyen Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Seri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik herhangi bir saldırısına da Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit unsurlarını hedef alarak karşılık vereceklerini kaydetti.