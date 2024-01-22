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Dünya
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Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

2024-01-22 23:41:01
Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait bir kargo gemisini gemisavar füzeleriyle vurduklarını duyurdular.

#1
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesire Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Husilere bağlı deniz kuvvetlerinin, Aden Körfezi'nde ABD kargo gemisi OCEAN JAZZ'ı gemisavar füzeleriyle hedef aldığını söyledi. Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

#2
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

"ABD ile İngiltere'nin saldırılarına yanıt mutlaka gelecektir. Herhangi bir yeni saldırı cevapsız ve cezasız kalmayacaktır." diyen Seri, Gazze'deki saldırılar duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere engel olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Seri, ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik herhangi bir saldırısına da Kızıldeniz ve Umman Denizi'ndeki tüm tehdit unsurlarını hedef alarak karşılık vereceklerini kaydetti.

#3
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

#4
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü kaydetti. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

#5
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı. Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

#6
Foto - Husiler, ABD'ye ait bir gemiye saldırdı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti. Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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