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Dünya
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Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

2024-01-31 03:13:58
Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Kızıldeniz'de İsrail ve destekçilerini hedef alan Husiler ABD'nin kendilerine ilettiği mesajı açıkladı.

#1
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

ABD’nin Umman aracılığıyla, kendilerine, Yemen’e savaş açma ve cepheleri hareket geçirme tehdidi içeren bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

#2
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada:

#3
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

ABD, Umman aracılığıyla Yemen'e savaş açma ve cepheleri harekete geçirme tehdidi içeren bir mesaj iletti.

#4
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

ABD’nin tehdidini gerçekleştirmesi halinde bunun başarısızlıkla sonuçlanacağına vurgu yapan Husi, şunları kaydetti:

#5
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Onlara (ABD), bu tehditlerini uygulamaya yönelik herhangi bir maceranın veya aptallığın başarısızlığa mahkum olduğunu ve hiçbir düşman hareketinin, halkımızı Gazze'yi destekleme hedefinden caydıramayacağını ilan ediyoruz.

#6
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Husiler, 23 Ocak’ta da ABD ve İngiltere'ye askeri gemilerini Kızıldeniz'den geri çekmeleri çağrısında bulunmuştu. Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin el-Azzi, barıştan yana olduklarını ve ABD'nin Yemen ve Filistin halkına karşı pozisyonunda değişim olmasını umduklarını açıklamıştı.

#7
Foto - Husiler ABD’nin ilettiği mesajı açıkladı

Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ise, Amerikan ve İngiliz kuvvetleriyle uzun bir savaşa hazırız. Yemen'in savunma politikasına hizmet etmek amacıyla deniz angajmanı kurallarında temel değişiklikleri ve önemli değerlendirmeleri tamamladık. ifadesini kullanmıştı.

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