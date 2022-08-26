  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
47
Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

2022-08-26 09:01:43
Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Hükümetin hamleleri sonrası araba fiyatlarında aylar sonra aşağı hareketli düşüş gerçekleşti. Sıfır ve ikinci el arabada yeni fiyatlar belli oldu. İkinci el araç satışında şirketlere getirilen 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi ilk haftasında fiyatları sınırlı etkiledi. Pazarda fiyatlar ortalama yüzde 5 gerilerken, ‘sıfır’ olarak satılan lüks ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş belirginleşti ve yüzde 7’yi buldu. Uzmanlar ise tedarik sorunu, kur veya vergide iyileşme olmadan fiyatlarda ciddi bir gerileme olmayacağını belirtti. İşte araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...

#1
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

İkinci el araç satışlarında spekülatif Fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırında bir hafta geride kaldı. Düzenlemenin ilk haftasında ikinci el araç fiyatlarındaki Düşüş sınırlı olurken, galerilerin ilana koyduğu sıfır kilometre lüks ikinci el araçlarda daha belirgin fiyat düşüşleri görüldü.

#2
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Buna göre, sınırlamanın yürürlüğe girdiği 16 Ağustos tarihinden 25 Ağustos tarihine kadar olan süreçte ikinci el araç piyasasında fiyatlar ortalama yüzde 5 geriledi. Lüks sınıfta ise köpük fiyatların ortalamanın daha üzerinde gerilediği ve yüzde 7’ye kadar düşüşler olduğu görüldü.

#3
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

LÜKSTE KÖPÜĞÜ ALDI Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre; örneğin; 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasından hemen önce 1 milyon 975 bin TL’den satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı düzenlemeden sonra 1 milyon 915 bin TL olarak güncellendi.

#4
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Yine lüks sınıftaki başka bir sıfır otomobilin fiyatı da 1 milyon 550 bin TL’den 1 milyon 50 bin TL seviyesine geriledi.

#5
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Sıfır araç tedarikindeki sorunların azalması, kur veya vergi oranlarında aşağı yönlü bir hareket olmadan ikinci el araç piyasasında ciddi bir değişim olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise, ‘6+6’ kuralının önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek fahiş ikinci el fiyatlarını engellemek açısından fayda sağlayacağının altını çizdi.

#6
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Otomotiv veri şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “16-25 Ağustos arasında ikinci el araç piyasasında ortalama yüzde 5 fiyat düşüşü gözlemlendi.

#7
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Sıfır olarak ilana koyulan lüks ikinci ellerde ise bu oran yüzde 7’lere çıktı. Bu sınıfta çok ciddi bir köpük fiyat vardı. İlk günlerde bu köpüğün bir miktar da olsa azaldığını gözlemledik.

#8
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

6 ay ve 6 bin kilometre sınırlamasının ikinci el fiyatlarında ciddi fiyat düşüşlerine yol açmasını beklemiyoruz. İkinci elde fiyatları düşürecek 3 ana etken var.

#9
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Bunlar; sıfır araç tedarikinde sorunların bitmesi, kurda gerileme ve ÖTV matrah dilimlerinin yükseltilmesi” dedi.

#10
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

İkinci el pazar analizleri çıkaran Indıcata’nın derlediği verilere göre, kurumsal şirketlerin satışa çıkardığı ikinci el araç fiyatlarında ise yüzde 1-1.5 düşüş oldu.

#11
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

İlan adetleri de yüzde 4-5 azaldı. İlan adetleri ise yüzde 4-5 düşüş oldu. Indicata Satış Direktörü Aslı Göker, “İkinci el araç fiyatları kur, üretim maliyetleri, vergi ve bulunurluk sıkıntısı nedeniyle yükseliyor.

#12
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Bu konularda bir değişiklik olmadan sadece bu düzenlemenin fiyatlara büyük bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum” dedi.

#13
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

DÜZENLEMENİN ASIL HEDEFİ NE? Şirketlere getirilen ‘6 ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması ikinci el araç fiyatlarını düşürmek üzere hedeflenmiş bir uygulama değil.

#14
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Sıfırda yaşanan sorunlar nedeniyle az sayıda gelen otomobilin galeriler tarafından satın alınıp ikinci elde ederinin çok üzerinde fiyatlara satışa konulması, bu fiyatların da piyasa ortalamasını yukarı çekmesi nedeniyle düzenleme yapıldı.

#15
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Bu bakımdan, ikinci el araç piyasasında şu anda yaşanan düşüşleri fiyatların üzerindeki köpüğün bir miktar alınması olarak yorumlamak daha doğru.

#16
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

İkinci eldeki fahiş fiyatlara sadece şirketlerin değil, sıfır araç tedarikindeki sorunları fırsat bilip al-sat yapmaya başlayan şahısların da sebep olduğu bir gerçek.

#17
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

İkinci eldeki fahiş fiyatlara sadece şirketlerin değil, sıfır araç tedarikindeki sorunları fırsat bilip al-sat yapmaya başlayan şahısların da sebep olduğu bir gerçek.

#18
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili “100 bin mükellef RADAR’ımıza takıldı” demişti.

#19
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Öte yandan Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi belli oldu. İşte o otomobiller...

#20
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 T

#21
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL

#22
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL

#23
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

#24
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL

#25
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

#26
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL

#27
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

#28
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL

#29
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500

#30
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

#31
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL

#32
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL

#33
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL

#34
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 364.900 TL - 364.900 TL - 379.900 TL

#35
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Fiat Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 386.900 TL - 386.900 TL - 402.900 TL

#36
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 400.900 TL - 400.900 TL - 441.900 TL

#37
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 401.900 TL - 450.900 TL - 460.900 TL

#38
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Fiat 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 497.900 TL - 530.900 TL - 551.900 TL

#39
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Dacia Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 456.000 TL - 456.000 TL - 464.900 TL

#40
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Dacia Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 446.900 TL - 446.900 TL - 455.000 TL

#41
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 475.000 TL - 475.000 TL - 483.000 TL

#42
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 315.000 TL - 322.000 TL - 331.500 TL

#43
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 372.000 TL - 395.000 TL - 432.000 TL

#44
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel - 437.000 TL - 457.000 TL - 472.000 TL

#45
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 524.500 TL - 549.027 TL - 567.256 TL

#46
Foto - Hükümet düğmeye basmıştı! Araba fiyatlarında görülmemiş gelişme

Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 456.000 TL - 461.000 TL - 461.000 TL

Ayçiçek yağını 12 liradan satmaya başladı
Ekonomi

Ayçiçek yağını 12 liradan satmaya başladı

Ham ayçiçek yağın dünya genelinde düşmesi Türkiye'deki market raflarına yansımadı. Tarım Kredi tarafından başlatılan indirim kampanyalarına ..
Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!
Gündem

Sahnede soyunan Gülşen, adliyede bakın nasıl giyindi!

İmam hatiplilere yönelik ahlaksız hakaretinin ardından kamuoyunda tepkilere neden olan şarkıcı Gülşen, soruşturma kapsamında İstanbul Adale..
Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!
Medya

Edepsiz Gülşen'e destek verene bak sen!

Yaptığı teşhircilikle daima gündemde olmak isteyen şarkıcı Hatice, yaptığı açıklamalarla ve sahnedeki olay hareketleriyle edepsizlikte sınır..
Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Gülşen'e destek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'e sahip..
Şirin Payzın'dan tarihi geri adım! 7 günün 3'ü geçti Şirin!
Gündem

Şirin Payzın'dan tarihi geri adım! 7 günün 3'ü geçti Şirin!

Tetikçiliğe soyunan CHP yandaşı Şirin Payzın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepkisinin ardından kıvırdı.

Süper Lig'de yok böyle bir skandal!
Spor

Süper Lig'de yok böyle bir skandal!

Süper Lig'in dişli kulüplerinden Antalyaspor, son günlerde ilginç bir transferle gündemde. Nuri Şahin ile iyi bir hava yakalayan Akdeniz eki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23