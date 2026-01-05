Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

Yazıcı yaptığı açıklamada, dünyanın bugün “hukukun üstünlüğü” değil, “üstünün hukuku” anlayışıyla yönetilmeye çalışıldığını ifade ederek, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahale girişimlerini hatırlattı. Yazıcı, “Bir devlet başkanını kaçırmayı, devirmeyi meşru gören anlayış, yarın başka ülkelere de aynısını yapar” dedi. Açıklamada, Adalar Denizi ve 12 Ada meselesinin artık ertelenemez bir kırmızı çizgiye dönüştüğü vurgulandı. “Antlaşmalar İhlal Edildi, Meşruiyet Ortadan Kalktı” Yazıcı yaptığı açıklamada, Lozan Barış Antlaşması’nın Ege adalarını silahsızlandırma şartına bağladığını, 1947 Paris Barış Antlaşması’nın ise 12 Ada’yı Yunanistan’a ağır askerî kısıtlamalarla devrettiğini hatırlattı. Yazıcı, Yunanistan’ın bu iki temel antlaşmayı bilinçli şekilde ihlal ettiğini, adaları silahlandırarak Türkiye’ye karşı ileri karakol hâline getirdiğini belirterek, bunun uluslararası hukukta “esaslı ihlal” anlamına geldiğini söyledi. Yazıcı yaptığı açıklamada, “Esaslı ihlalin olduğu yerde egemenlik iddiası çöker. Hukuk, ihlal edene değil, hakkını arayana meşruiyet verir” ifadelerini kullandı.