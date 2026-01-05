Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

“Türkiye Uluslararası Hukuku Kullanarak Fetih Hakkını Tesis Etmelidir” Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde Yazıcı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin artık savunmada değil, hukuk tesis eden irade konumunda olduğunu vurguladı. Yazıcı, “Antlaşmaları yok sayan, silahlandıran ve fiilî durum yaratan Yunanistan, adalar üzerindeki meşruiyetini kaybetmiştir. Türkiye, uluslararası hukuku kullanarak, kanunsuz hâle getirilen 12 Ada ve Adalar Denizi’ni fetih hakkı kapsamında yeniden tesis etmelidir. Bu bir işgal değil, hukukun doğurduğu doğal sonuçtur” dedi. “Hodri Meydan” Açıklamasının sonunda Yazıcı yaptığı açıklamada, mesajını net bir dille verdi: “Uluslararası hukuk isteyenle hukuk konuşuruz. Hukuku çiğneyenle ise kararlılık konuşuruz. Hodri meydan. Gelin. Bekliyoruz. 12 Ada ve Adalar Denizi üzerindeki haklarımız, bir gece ansızın, hukuk zemininde ve millet iradesiyle tesis edilebilir. Bu bir tehdit değil, egemenliğin doğal sonucudur.”