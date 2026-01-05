  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
4
Yeniakit Publisher
Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı, Yunanistanlı siyasetçi Failos Kranidiotis’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan yapay zekâ destekli paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

1
#1
Foto - Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

Yazıcı yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın diplomasiyle, siyasetle ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını belirterek, bunun açık bir provokasyon ve egemenlik saldırısı olduğunu söyledi. Yazıcı, bu tür girişimlerin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef aldığını vurguladı.

#2
Foto - Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

Yazıcı yaptığı açıklamada, dünyanın bugün “hukukun üstünlüğü” değil, “üstünün hukuku” anlayışıyla yönetilmeye çalışıldığını ifade ederek, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik müdahale girişimlerini hatırlattı. Yazıcı, “Bir devlet başkanını kaçırmayı, devirmeyi meşru gören anlayış, yarın başka ülkelere de aynısını yapar” dedi. Açıklamada, Adalar Denizi ve 12 Ada meselesinin artık ertelenemez bir kırmızı çizgiye dönüştüğü vurgulandı. “Antlaşmalar İhlal Edildi, Meşruiyet Ortadan Kalktı” Yazıcı yaptığı açıklamada, Lozan Barış Antlaşması’nın Ege adalarını silahsızlandırma şartına bağladığını, 1947 Paris Barış Antlaşması’nın ise 12 Ada’yı Yunanistan’a ağır askerî kısıtlamalarla devrettiğini hatırlattı. Yazıcı, Yunanistan’ın bu iki temel antlaşmayı bilinçli şekilde ihlal ettiğini, adaları silahlandırarak Türkiye’ye karşı ileri karakol hâline getirdiğini belirterek, bunun uluslararası hukukta “esaslı ihlal” anlamına geldiğini söyledi. Yazıcı yaptığı açıklamada, “Esaslı ihlalin olduğu yerde egemenlik iddiası çöker. Hukuk, ihlal edene değil, hakkını arayana meşruiyet verir” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Hukuk bittiğinde söz milletindir: 12 Ada bir gece ansızın alınır!

“Türkiye Uluslararası Hukuku Kullanarak Fetih Hakkını Tesis Etmelidir” Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde Yazıcı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin artık savunmada değil, hukuk tesis eden irade konumunda olduğunu vurguladı. Yazıcı, “Antlaşmaları yok sayan, silahlandıran ve fiilî durum yaratan Yunanistan, adalar üzerindeki meşruiyetini kaybetmiştir. Türkiye, uluslararası hukuku kullanarak, kanunsuz hâle getirilen 12 Ada ve Adalar Denizi’ni fetih hakkı kapsamında yeniden tesis etmelidir. Bu bir işgal değil, hukukun doğurduğu doğal sonuçtur” dedi. “Hodri Meydan” Açıklamasının sonunda Yazıcı yaptığı açıklamada, mesajını net bir dille verdi: “Uluslararası hukuk isteyenle hukuk konuşuruz. Hukuku çiğneyenle ise kararlılık konuşuruz. Hodri meydan. Gelin. Bekliyoruz. 12 Ada ve Adalar Denizi üzerindeki haklarımız, bir gece ansızın, hukuk zemininde ve millet iradesiyle tesis edilebilir. Bu bir tehdit değil, egemenliğin doğal sonucudur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber
Gündem

Erdek’teki Sır Perdesi Gölette aydınlandı! Elif Kumal’dan Acı Haber

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 8 gündür devam eden umutlu bekleyiş, Yukarıyapıcı Göleti’nden gelen acı haberle son buldu. 27 Aralık tarihinde ..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu
Gündem

İran barut fıçısı! Can kaybı artıyor: 18 ölü, yüzlerce tutuklu

İran’da açlık sınırı ve ekonomik çöküşün tetiklediği protestolar ikinci haftasında kaosa dönüştü. Can kaybı artarken, Tahran ve Washington h..
Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!
Dünya

Putin ve Şi'yi cesaretlendirebileceğini diyen İngiliz vekilden Maduro üzerinden yeni tuzak iddiası!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Çin Devlet Başkanı Şi'yi cesaretlendirebileceğini söyleyen İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Kom..
TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı!
Yerel

TEM'de Kandıra geçişlerine "SGS" ayarı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk ulaşım bültenini yayımlayarak sürücüleri TEM Otoyolu üzerindeki kritik bir çalışma hakkında uy..
Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gündem

Allah'ın bir mucizesi! İnanılmaz kurtuluş kamerada

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kar topu oynayan çocuk iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güv..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23