HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç açıkladı: Bağımlılara zorunlu tedavi şartı getirilmeli

Uyuşturucu ile mücadelede polisiye tedbirlerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Dinç, "Bir yerde bataklık var, siz sineklerle uğraşıyorsunuz. Uyuşturucu baronlarıyla, üreticileriyle somut bir şekilde mücadele edilmeli. Gönüllülerin de yer aldığı üst bir kurul oluşturulmadan, kurumlar arası koordinasyon sağlanmadan sadece bir bakanlık üzerinden bu sorunun üstesinden gelinemez." ifadelerini kullandı. "Kamu görevlilerinin ve örgütlü suçluların cezası katlanmalı" Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifinin detaylarını da paylaşan Dinç, mevcut yasalardaki boşluklara işaret ederek şunları kaydetti: "Bir madde bağımlısının zorunlu tedavi olma şartı yok. Biz diyoruz ki; madde bağımlısı tedavi olmak zorundadır! Zorunlu tedavi şartı olmadığı için bağımlılar sokaklarda cinayetler işliyor, katliamlar yapıyor. İkinci olarak; memleketi emanet ettiğimiz bir kamu görevlisi uyuşturucu ticaretine, dağıtımına veya üretimine bulaşmışsa, cezası iki katına çıkarılmalıdır. Üçüncüsü ise; bu işi örgütlü bir şekilde yapanların cezası katlanmalıdır. Buradaki temel amacımız bataklığı kurutmaktır."