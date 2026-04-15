Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis
HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç açıkladı: Bağımlılara zorunlu tedavi şartı getirilmeli
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç açıkladı: Bağımlılara zorunlu tedavi şartı getirilmeli

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Akit TV'de katıldığı programda, Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu bağımlılığı ve Gazze'de devam eden siyonist vahşete ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, katıldığı Akit TV canlı yayınında, uyuşturucu tehlikesinin boyutlarına dikkat çekerek bağımlılar için zorunlu tedavi öngören ve satıcılara yönelik cezaları katlayan bir kanun teklifini Meclis’e sunduklarını belirtti. Dinç ayrıca, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkacak uluslararası filoya devletlerin sahip çıkması çağrısında bulundu.

Uyuşturucu illetinin gençler, aileler ve millet için en büyük bela olduğunu belirten Dinç, "Bugün terör örgütlerini bile kıyasladığınız zaman, uyuşturucu tacirlerinin örgütleri kadar tehlikeli bir terör örgütü bu ülkede yok. Bu zehir; can, mal, din, nesil ve akıl güvenliği dediğimiz 'zarurat-ı hamse'nin hepsini tehdit ediyor." dedi.

Emniyet verilerine göre uyuşturucuya bağlı tutuklama sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığına dikkat çeken Dinç, "Sadece bir yıl içerisinde uyuşturucuya bağlı olarak 75 bin kişi tutuklanmış. Yılda 75 bin tutuklama olan hiçbir terör örgütü tanımıyorum. Bu, tüm neslimizi hedef alan çok ciddi bir tehlikedir." şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede polisiye tedbirlerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Dinç, "Bir yerde bataklık var, siz sineklerle uğraşıyorsunuz. Uyuşturucu baronlarıyla, üreticileriyle somut bir şekilde mücadele edilmeli. Gönüllülerin de yer aldığı üst bir kurul oluşturulmadan, kurumlar arası koordinasyon sağlanmadan sadece bir bakanlık üzerinden bu sorunun üstesinden gelinemez." ifadelerini kullandı. "Kamu görevlilerinin ve örgütlü suçluların cezası katlanmalı" Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu kanun teklifinin detaylarını da paylaşan Dinç, mevcut yasalardaki boşluklara işaret ederek şunları kaydetti: "Bir madde bağımlısının zorunlu tedavi olma şartı yok. Biz diyoruz ki; madde bağımlısı tedavi olmak zorundadır! Zorunlu tedavi şartı olmadığı için bağımlılar sokaklarda cinayetler işliyor, katliamlar yapıyor. İkinci olarak; memleketi emanet ettiğimiz bir kamu görevlisi uyuşturucu ticaretine, dağıtımına veya üretimine bulaşmışsa, cezası iki katına çıkarılmalıdır. Üçüncüsü ise; bu işi örgütlü bir şekilde yapanların cezası katlanmalıdır. Buradaki temel amacımız bataklığı kurutmaktır."

Madde bağımlılığının sadece ekonomik nedenlere bağlanamayacağını, temelinde manevi bir boşluk ve ahlak krizi yattığını belirten Dinç, "Maddi imkânı olan gençler de cezaevlerinde. Gençliğin beynine sadece bilgi yükler, kalbine ve ruhuna manevi değerleri işlemezseniz, o boşluktan dolayı çıkışı maddede veya dijital bağımlılıkta ararlar. Gençler yozlaşmıyor, biz onları ahlaklı ve erdemli yetiştirmediğimiz için yozlaştırılıyorlar." dedi. Devlet hastanelerindeki tedavi merkezlerinin (AMATEM vb.) başarı oranının çok düşük kaldığını belirten Dinç, gençlere sevgiyle yaklaşılan ve manevi değerlerin aşılandığı sivil toplum kuruluşlarında tedavi başarı oranının yüzde 70'leri bulduğunu sözlerine ekledi. Dinç, sosyal medya ve dijital mecralar üzerinden yayılan tehlikelere karşı 15 yaş altına kimlik doğrulaması getirilmesi yönündeki çalışmaların da olumlu bir adım olduğunu ifade etti.

Programın son bölümünde Gazze'deki soykırıma değinen Dinç, işgalci siyonistlerin ve destekçisi ABD'nin "kuduz köpek stratejisi" ile bölgeyi ateşe vermeye çalıştığını belirtti. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkma hazırlığı yapan uluslararası vicdan hareketine (Sumud Filosu) dikkat çeken Dinç, "70 ülkeden yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Gazze'ye vicdan yelkeni açılacak. Farklı inanç ve ırklardan olsalar da merhamet ortak paydasında bir araya gelen bu insanlara devletler sahip çıkmalıdır. Başta ülkemiz olmak üzere tüm vicdanlı ülkeler, devlet nezdinde bu filonun yanında olduğunu ilan etmeli ve güvenliği için kararlar almalıdır. İşgalci israil bu aktivistlerin kılına bile zarar verirse, bunun sert bir karşılığı olacağı net bir şekilde deklare edilmelidir." çağrısında bulundu. "Brüksel'de soykırıma karşı uluslararası deklarasyon yayımlanacak" Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek önemli bir uluslararası toplantının da bilgisini veren Dinç, "22 Nisan'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de 120 ülkeden gelecek milletvekilleriyle bir toplantı düzenleyeceğiz. Orada Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmakla ilgili ortak bir deklarasyon yayımlanacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Tuğrul

UYuşturucuya bulaşan satan kullanan kellesinden olmalı !
Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Çin ile yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde düzenlenecek Balikatan tatbikatı, 17 bini aşkın askerin katılımıyla bugüne..
ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!
Dünya

ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. ..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23