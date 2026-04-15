SON DAKİKA
Şimdiye kadarki en büyük sevkiyat: 120 bin İHA yola çıktı! Dünya çıkışı konuşuyor! Teklifi yapan ülke 'yok artık' dedirtecek: Türkiye’ye nükleer savaş başlığı satalım İtalya bu çıkışı konuşuyor: Galatasaray kapısına yaklaştırmıyor: Sıraya girdiler resmen Oh sonrası... Beşiktaş'a dünyaca ünlü golcü! 'Yok artık' dedirtecek büyük teklif... En sinir bozucu detaylardan... Çamaşır makinesinde çarşaf düğümü tarihe karışıyor Dünya şokta: 'Asla bir şey olmaz, düşmez' denilen 240 milyon dolarlık İHA yere çakıldı Kördüğüm olmuş kolyeleri sakın çekiştirmeyin! Üzerine sadece bir miktar onu serpin ve işi bitirin! Şampiyonluk yarışında oranlar güncellendi 800 yıllık Afşar Cami zamana direniyor Asla bir şey olmaz deniliyordu ama... Barış Alper Yılmaz'ın yüzde 20'lik payı Keçiörengücü'nü heyecanlandırıyor
Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis
Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Aksaray Belediyesi, 80 milyon TL değerindeki devasa Katı Atık Depolama Tesisi projesiyle hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de çöpten enerji üretiyor. 370 dönüm arazi üzerine kurulan tesis, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin yanı sıra üreteceği 7,3 MW elektrikle yaklaşık 50 bin kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak.

1
#1
Foto - Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Aksaray Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre dostu şehircilik anlayışı kapsamında hazırladığı “Katı Atık Depolama Tesisi” projesinde sona yaklaştı. Şehrin ihtiyaçlarına en uygun şekilde seçilen 370 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu entegre tesis, 80 milyon TL’lik yatırım bedeliyle dikkat çekiyor. “Yap-İşlet-Devret” modeliyle 25 yıllığına şehre kazandırılan proje, sadece bir atık depolama alanı değil, aynı zamanda dev bir enerji santrali olarak hizmet verecek. ÇÖPTEN ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİLECEK Son teknoloji sistemlerle donatılan tesiste, toplanan atıklar organik ve inorganik olarak titizlikle ayrıştırılacak. Cam, kağıt ve karton gibi maddeler geri dönüşüme kazandırılırken, ayrıştırılan organik maddelerden de kompost gübre elde edilecek. Bu gübreler, şehrin park, bahçe ve tarım arazilerinde kullanılarak doğaya geri dönecek.

#2
Foto - Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Projenin en dikkat çekici özelliği ise enerji üretim kapasitesi. Organik maddelerden elde edilecek gaz sayesinde 7,3 MW elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Bu kapasite, ortalama 12 bin 500 hanenin ve yaklaşık 50 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte.

#3
Foto - Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Aksaray Belediyesi’nin bu yatırımı, hem çevre sağlığını korumayı hem de atık yönetimini ekonomik bir değere dönüştürerek şehir ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Modern şehircilik kriterlerine uygun olarak inşa edilen tesis, Aksaray’ın “Sıfır Atık” hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayacak.

hasel

Ne güzel bir hizmet.Bunu düşünen belediyeyi takdir ediyorum.
