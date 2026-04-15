Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis

Aksaray Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve çevre dostu şehircilik anlayışı kapsamında hazırladığı “Katı Atık Depolama Tesisi” projesinde sona yaklaştı. Şehrin ihtiyaçlarına en uygun şekilde seçilen 370 dönümlük arazi üzerine inşa edilen bu entegre tesis, 80 milyon TL’lik yatırım bedeliyle dikkat çekiyor. “Yap-İşlet-Devret” modeliyle 25 yıllığına şehre kazandırılan proje, sadece bir atık depolama alanı değil, aynı zamanda dev bir enerji santrali olarak hizmet verecek. ÇÖPTEN ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİLECEK Son teknoloji sistemlerle donatılan tesiste, toplanan atıklar organik ve inorganik olarak titizlikle ayrıştırılacak. Cam, kağıt ve karton gibi maddeler geri dönüşüme kazandırılırken, ayrıştırılan organik maddelerden de kompost gübre elde edilecek. Bu gübreler, şehrin park, bahçe ve tarım arazilerinde kullanılarak doğaya geri dönecek.