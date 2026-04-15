Aksaray'da dev çevre yatırımı: 12 Bin 500 haneye elektrik üretecek tesis Çoğu zaman fark edemiyorsunuz ama... Çorap izi deyip geçmeyin Ortalığı karıştıracak operasyon: Ve Gedson Fernandes, İstanbul'a dönüyor! Transferde yılın ters köşesi Pek parlak görünmüyor mu? Fenerbahçe'de Asensio karmaşası: Derbi öncesi kriz Bulduğu çözüm şaşırttı: 4 binini birden dondurdu! Üreticiler mesai üstüne mesai yapıyor! Gece yarısından sabaha kadar nöbet tutuluyor İki şirketin kamu ihalelerine girmesi yasaklandı! Men edildiler Ispanaktan 10 kat fazla demir var! Kimse yüzüne bakmıyordu ama... Susam ve susamdan daha fazlası... Liverpool’a kötü haber! Yıldız oyuncu uzun süre sahalardan uzak kalacak Turizmin kalbi Ankara'da attı: Türk dünyası turizm zirvesinde buluştu...
Çoğu zaman fark edemiyorsunuz ama... Çorap izi deyip geçmeyin
Selma Savcı

Çoğu zaman fark edemiyorsunuz ama... Çorap izi deyip geçmeyin

Çorap izi deyip geçmeyin ve bu detayı mutlaka değerlendirin normal rutin alışkanlıklarınız arasında...

Akşam çoraplarınızı çıkardığınızda derin ve kalıcı izlerle mi karşılaşıyorsunuz? "Sadece lastiği sıkı" deyip geçtiğimiz o sıradan çizgiler, aslında yüksek tansiyondan gizli ödeme kadar vücudunuzun gönderdiği pek çok "imdat çığlığını" barındırıyor olabilir.

Akşam çoraplarınızı çıkardığınızda bacaklarınızda fark ettiğiniz derin izler, genelde sadece "çorabın lastiği çok sıkıymış" denilerek önemsenmez. Ancak bu durum, vücudunuzun size gönderdiği önemli bir uyarı işareti olabilir. İşte bu izlerin altında yatan ve dikkate almanız gereken olası sağlık sorunları:

Yeniçağ'da yer alan habere göre, günlük hayatın yoğun temposunda çoğu zaman fark etmediğimiz, ancak gün sonunda çoraplarımızı sıyırdığımızda bileklerimizde beliren o derin çizgiler, aslında vücudumuzun sessiz bir iletişim kurma biçimidir. "Lastiği çok sıkıymış" diyerek önemsemediğimiz bu izler, aslında biyolojik sistemimizin iç işleyişine dair kritik mesajlar taşıyor olabilir.

Uzmanlara göre, eğer çoraplarınızın lastikleri çok sert olmadığı halde bu izler her gün tekrarlanıyorsa, vücudunuz size bir şeylerin yolunda gitmediğine dair sinyaller gönderiyor olabilir. İşte o izlerin ardındaki asıl sebepler:

Vücudun susuz kalması (dehidrasyon), sadece susuzluk hissiyle sınırlı kalmayan, damar yapısını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Yeterli su alınmadığında kan damarları esnekliğini kaybederek hasar görmeye başlayabilir. Bu hasar neticesinde sızdırmazlık özelliğini yitiren damarlar, içlerindeki sıvıyı çevredeki dokulara kaçırarak "ödem" dediğimiz şişliklerin oluşmasına zemin hazırlar.

Yer çekiminin kaçınılmaz etkisiyle vücuttaki serbest sıvılar, gün boyu en alt noktaya, yani ayak bileklerine doğru süzülür. Bu bölge, ödemin en zahmetsizce ve en yoğun toplandığı yerdir. Eğer yeterli su tüketmeyerek damar yapınızın zayıflamasına ve vücudunuzun mevcut suyu hapseden bir savunma moduna geçmesine neden oluyorsanız, en gevşek lastikli çoraplar bile bileğinizde sanki bir halatla bağlanmışsınız gibi derin hendekler açabilir.

Bedeninizin bu fiziksel tepkisi aslında şunu fısıldar: "İçeride işler yolunda gitmiyor, damarlarım sızdırıyor ve acilen su desteğine ihtiyacım var!"

Bacaklarınızda sıkça karşılaştığınız ve bir türlü geçmeyen çorap izleri, aslında yüksek tansiyonun (hipertansiyon) vücudunuzdaki sessiz yankısı olabilir. Hipertansiyon, sadece damarların içindeki basıncı artırmakla kalmaz; aynı zamanda vücudun genel denge mekanizmalarını bozarak sıvı tutulumunu tetikler.

Bu süreçte kalbiniz, damarlardaki yüksek direnci aşabilmek için her zamankinden daha fazla güç sarf eder. Kalp, kanı tüm vücuda pompalamakta zorlandıkça, dolaşım yavaşlar ve özellikle uç noktalarda —yani bacaklarda— sıvı birikimi kaçınılmaz hale gelir.

Bu baskı sonucunda bacak ve ayaklarda biriken sıvılar, deri üzerinde çorap baskısının çok daha belirgin ve kalıcı olmasına yol açar. Bacaklardaki toplardamarlar yapısal olarak zayıfladığında, yer çekimine karşı koyarak kanı kalbe geri taşıma görevini tam olarak yerine getiremez. Bu durum, kanın aşağıda hapsolmasına ve damarlar içinde göllenmesine neden olur. Damarlarda biriken bu yoğun kan yükü, çevre dokulara baskı yaparak ağrılı şişliklerin ve ödemin oluşumunu tetikler.

Akşamları bacaklarınızda gördüğünüz o belirgin çorap izleri, aslında damarlarınızın kan akışını düzenlemekte zorlandığının fiziksel bir kanıtıdır. Bu izler, sadece geçici bir şişlik değil, aynı zamanda varis oluşumuna giden sürecin ilk ve en önemli habercilerinden biri olabilir.

Düzenli olarak kullandığınız bazı tıbbi ilaçlar da bu fiziksel tabloya zemin hazırlayabilir. Özellikle bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar veya östrojen içeren doğum kontrol hapları, vücudun doğal sıvı dengesini etkileyerek su tutulmasına (ödem) sebebiyet verebilir. Bu durumun en belirgin sonucu ise alt bacakların şişmesi ve çoraplarınızın her zamankinden daha derin izler bırakmasıdır. Bu ilaçlar, damar geçirgenliğini veya böbreklerin sodyum atma kapasitesini değiştirerek sıvının dokular arasında hapsolmasına yol açar.

Eğer bacaklarınızda beliren bu izler tek başına değil de yanında bacak ağrısı, kronik ağırlık hissi veya nefes darlığı gibi şikayetlerle birlikte geliyorsa, durumu basit bir "çorap lastiği sıkması" olarak görüp geçiştirmemek gerekir. Vücudunuzun sessizce gönderdiği bu fiziksel sinyaller, aslında çok daha kapsamlı bir sağlık sorununun erken habercisi olabilir. Bu küçük işaretleri ciddiye alıp bir uzmana danışmak, altta yatan ciddi bir rahatsızlığın erken teşhis edilmesi açısından hayati bir önem taşır.

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı
Spor

Arda Güler'in namaz kıldırdığı fotoğrafa beğeni yağdı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli gururumuz Arda Güler'in Allianz Arena'daki soyunma odasında namazını kıldırdığı fotoğrafa beğ..
Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!
Dünya

Rezillik! Üst düzey isimler kendi topraklarında ABD'li askerler tarafından arandılar!

İslamabad’da yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, Pakistan’lı üst düzey yetkililerin ABD tarafından aranmış olabileceği iddiası tepki topla..
'Megastar' bar çıkışı vuruldu!
Dünya

'Megastar' bar çıkışı vuruldu!

Santiago’da gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Şili’de uzun yıllardır “Megastar” lakabıyla tanı..
Binlerce ABD askeri Çin sınırında!
Dünya

Binlerce ABD askeri Çin sınırında!

Çin ile yaşanan gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmaların gölgesinde düzenlenecek Balikatan tatbikatı, 17 bini aşkın askerin katılımıyla bugüne..
ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!
Dünya

ABD-İran müzakereleri öncesi Türkiye sürprizi!

ABD ve İran arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif; Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek. ..
Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular
Gündem

Yunanlı iki alçak Ayasofya’ya provokasyona geldi! Anında paket oldular

İstanbul’un fethi ve İslam dünyasının göz bebeği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, haysiyetsiz bir provokasyon girişimine sahne oldu. Ecdad ya..
