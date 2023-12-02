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Teknoloji-Bilişim
10
Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

2023-12-02 01:52:09
Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA tarafından yapılan açıklamada Hubble Uzay Teleskobunun çalışmayı durdurduğu açıklandı.

#1
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA, devam eden bir jiroskop (cayro) sorunu nedeniyle Hubble’ın 23 Kasım’da güvenli moda girdiğini açıkladı.

#2
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Uzay ajansı, Hubble Uzay Teleskobunun bilim operasyonlarını yeniden başlatmak için yoğun çalışmalar düzenliyor. Hubble’ın enstrümanlarının stabil ve teleskobun sağlıklı durumda olduğu bildiriliyor.

#3
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Hubble’a ne oldu?

#4
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

1990 yılında fırlatılan Hubble, 33 yılı aşkın bir süredir evreni gözlemliyor. Uzayı anlamamızda önemli rol oynayan teleskop, bilim dünyasının uzayla ilgili çalışmalarına da ışık tutuyor.

#5
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA’nın açıklamalarına göre Hubble Teleskobu, üç jiroskopundan biri hatalı ölçümler verince otomatik olarak güvenli moda girdi.

#6
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Jiroskoplar teleskobun dönüş hızını ölçüyor ve teleskobun hangi yöne dönük olduğunu belirliyor. Güvenli moddayken bilim operasyonları askıya alınıyor ve teleskop yerden gelecek yeni yönleri bekliyor.

#7
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

Hubble ilk olarak 19 Kasım’da güvenli moda geçti. NASA operasyon ekibi, ertesi gün gözlemlere devam etmek üzere uzay aracını başarıyla kurtarmış olsa da dengesiz jiroskop gözlemevinin 21 Kasım’da bir kez daha bilim operasyonlarını askıya almasına neden oldu. Başarılı bir kurtarma işleminin ardından Hubble 23 Kasım’da tekrar güvenli moda girdi.

#8
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA ekibi şimdi sorunu tanımlamak ve çözüm geliştirmek için testler yapıyor. Gerektiği takdirde uzay aracı tek bir jiroskopla çalışacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Uzay aracına 2009’daki beşinci ve son uzay mekiği servis görevi sırasında altı yeni jiroskop takılmıştı. Bugüne kadar, bu jiroskoplardan üçü çalışır durumda kalmıştı. Hubble verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üç jiroskop kullanmaktadır. Ancak, gerektiğinde tek jiroskopla bilim gözlemleri yapmaya devam edebilir.

#9
Foto - Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA, Hubble’ın kurumun James Webb Uzay Teleskobu gibi diğer gözlemevleriyle birlikte çalışarak bu on yıl boyunca ve muhtemelen bir sonraki on yıl boyunca çığır açan keşifler yapmaya devam edeceğini öngörüyor.

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