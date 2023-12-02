Hubble, çalışmayı durdurdu! NASA açıklama yaptı

NASA ekibi şimdi sorunu tanımlamak ve çözüm geliştirmek için testler yapıyor. Gerektiği takdirde uzay aracı tek bir jiroskopla çalışacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Uzay aracına 2009’daki beşinci ve son uzay mekiği servis görevi sırasında altı yeni jiroskop takılmıştı. Bugüne kadar, bu jiroskoplardan üçü çalışır durumda kalmıştı. Hubble verimliliği en üst düzeye çıkarmak için üç jiroskop kullanmaktadır. Ancak, gerektiğinde tek jiroskopla bilim gözlemleri yapmaya devam edebilir.