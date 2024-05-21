Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Çin merkezli otomobil üreticisi Changan Automobiles ve Huawei ortaklığı yeni bir elektrikli otomobili piyasaya kazandırdı. Bugün Huawei akıllı teknolojileri ile donatılan Deepal L07‘yi görselleri ile gözler önüne süren şirket, aracı hem EV hem de EREV olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürecek. Yani bir seçenek tamamen elektrikli çalışırken, diğer tarafta benzinli motor pillere hizmet edecek.