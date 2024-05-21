  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
8
Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

2024-05-21 19:30:07
Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Huawei ve Changan Automobile ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil Deepal L07 tanıtıldı.

#1
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesi, birçok teknoloji devinin bu alana yatırım yapmasına imkan tanıdı. Bunlardan birisi de akıllı telefonları ile bildiğimiz Huawei. Bugün Changan ortaklığında ürettiği Deepal L07 elektrikli otomobilini gözler önüne süren Huawei, akıllı özellikleri ile beğenileri topladı.

#2
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Çin merkezli otomobil üreticisi Changan Automobiles ve Huawei ortaklığı yeni bir elektrikli otomobili piyasaya kazandırdı. Bugün Huawei akıllı teknolojileri ile donatılan Deepal L07‘yi görselleri ile gözler önüne süren şirket, aracı hem EV hem de EREV olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürecek. Yani bir seçenek tamamen elektrikli çalışırken, diğer tarafta benzinli motor pillere hizmet edecek.

#3
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Tasarım tarafında birçok elektrikli otomobil ile benzerlik taşıyan Huawei imzalı elektrikli otomobil Deepal L07, ön tarafta ince uzun farları, tampon üzerindeki büyük havalandırma kanalları ve sade görünümü ile gerçekten tarz sahibi duruyor. Arka tarafta boylu boyunca uzanan stop lambasını taşıyan araç, sivrilen bagaj tasarımı ile spoiler görünümünü tamamlıyor.

#4
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Toplam 4,87 metre uzunluğunda ve 1,89 metre genişliğinde olan Deepal L07, aslında gayet geniş bir araç. 1,48 metre tavan uzunluğu ile birlikte boş ağırlığı 1865 kilograma ulaşan L07, bir elektrikli araca göre kabul edilir ağırlık sınırlarının içerisinde.

#5
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

Başta da dediğimiz gibi EV ve EREV olmak üzere iki seçenek ile satışa sunulacak olan Huawei’nin yeni elektrikli otomobili Deepal L07, EV modelinde 250 HP güç üretecek.

#6
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

EREV modelinde ise 215 HP’lik bir elektrikli motora sahip olacak olan araç, buna ek olarak 93 HP’lik 1,5 litrelik benzinli bir motoru bünyesinde taşıyacak.

#7
Foto - Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!

İki modelde de lityum demir fosfat pil takımlarını kullanan Deepal L07’nin fiyatı ise şimdilik muamma.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu köy dağ keçilerini evcilleştirdi!
Yaşam

Bu köy dağ keçilerini evcilleştirdi!

Nesli tükenme tehlikesinde olan dağ keçileri, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde adeta evcil hayvan gibi dolaşıyor.

Türkiye'yi sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu! BAE'liler satın alıyor
Ekonomi

Türkiye'yi sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu! BAE'liler satın alıyor

“İstihdam ve katma değer oluşturuyoruz” ayağına Türkiye’nin kaynaklarını sömüren Koç Grubu'nun başına talih kuşu kondu. İngiliz haber ajansı..
CHP’li Başkana 265 Bin TL’lik masa Olmayan “Böcek’in faturası” kabarıyor
Gündem

CHP’li Başkana 265 Bin TL’lik masa Olmayan “Böcek’in faturası” kabarıyor

Koltuğa oturur oturmaz makam odasını ‘Böcek var’ yalanıyla tadilata sokan CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın lüks tutkus..
Cem Küçük'ten Süleyman Soylu çıkışı: Enteresan değil mi?

Cem Küçük'ten Süleyman Soylu çıkışı: Enteresan değil mi?
Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor
Gündem

Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Fetövari” kumpasın kurulduğu Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin tutuklanan 7 kişi arasında, CHP eski..
Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada
Gündem

Denizli’de neler oluyor?! Tam 20 mahalle karantinada

Çal'da 17 ve Bekilli ilçesinde de 3 olmak üzere, toplam 20 mahalle karantinaya alındı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23