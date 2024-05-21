2024-05-21 19:30:07 Huawei’nin elektrikli otomobili Deepal L07 tanıtıldı!
Huawei ve Changan Automobile ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil Deepal L07 tanıtıldı.
Huawei ve Changan Automobile ortaklığında geliştirilen elektrikli otomobil Deepal L07 tanıtıldı.
Elektrikli otomobillerin hayatımıza girmesi, birçok teknoloji devinin bu alana yatırım yapmasına imkan tanıdı. Bunlardan birisi de akıllı telefonları ile bildiğimiz Huawei. Bugün Changan ortaklığında ürettiği Deepal L07 elektrikli otomobilini gözler önüne süren Huawei, akıllı özellikleri ile beğenileri topladı.
Çin merkezli otomobil üreticisi Changan Automobiles ve Huawei ortaklığı yeni bir elektrikli otomobili piyasaya kazandırdı. Bugün Huawei akıllı teknolojileri ile donatılan Deepal L07‘yi görselleri ile gözler önüne süren şirket, aracı hem EV hem de EREV olmak üzere iki farklı versiyonla piyasaya sürecek. Yani bir seçenek tamamen elektrikli çalışırken, diğer tarafta benzinli motor pillere hizmet edecek.
Tasarım tarafında birçok elektrikli otomobil ile benzerlik taşıyan Huawei imzalı elektrikli otomobil Deepal L07, ön tarafta ince uzun farları, tampon üzerindeki büyük havalandırma kanalları ve sade görünümü ile gerçekten tarz sahibi duruyor. Arka tarafta boylu boyunca uzanan stop lambasını taşıyan araç, sivrilen bagaj tasarımı ile spoiler görünümünü tamamlıyor.
Toplam 4,87 metre uzunluğunda ve 1,89 metre genişliğinde olan Deepal L07, aslında gayet geniş bir araç. 1,48 metre tavan uzunluğu ile birlikte boş ağırlığı 1865 kilograma ulaşan L07, bir elektrikli araca göre kabul edilir ağırlık sınırlarının içerisinde.
Başta da dediğimiz gibi EV ve EREV olmak üzere iki seçenek ile satışa sunulacak olan Huawei’nin yeni elektrikli otomobili Deepal L07, EV modelinde 250 HP güç üretecek.
EREV modelinde ise 215 HP’lik bir elektrikli motora sahip olacak olan araç, buna ek olarak 93 HP’lik 1,5 litrelik benzinli bir motoru bünyesinde taşıyacak.
İki modelde de lityum demir fosfat pil takımlarını kullanan Deepal L07’nin fiyatı ise şimdilik muamma.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23