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Medya
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Hortumcu Cem Uzan'ı, hangi FETÖ'cü savcı kurtardı?

2020-10-07 13:18:57
Hortumcu Cem Uzan'ı, hangi FETÖ'cü savcı kurtardı?

CUMHURİYET, 7 Ekim 2016: “MUHTAÇ HALE GETİRDİLER” Kemalist Cumhuriyet'in hesabı böyle olur.. “Daha önce muhtaç değillerdi” diyeceksen, önceki geliri ile kıyaslayacaksın, "En yüksek gelir grubu GSMH'nin yüzde 46,5'ine sahip" derken, daha önce daha fazlasına sahip olduğunu gizlemeyeceksin.. "Yurttaşların % 43'ü rutubetli evlerde oturuyor" derken, daha önce % 50'sinin o evlerde oturduğunu, hatta gecekonduda oturduklarını gizlemeyeceksin.. Şunu da hatırlatalım, halkın bir kısmına yapılan yardımlardaki artış muhtaçlık derecesini ortaya koymaz… Laikçilerin döneminde daha çok muhtaç vardı, devletin bırak yardım yapacak, memurunun maaşını ödeyecek parası yoktu… AK Parti iktidarı, muhtaçlara yardım ediyor, bir de suçlu mu oluyor? Sosyal Devlet ilkesinin hayata geçirilmesini, böyle ahlaksızca yorumlayanlardan, gazeteci olabilir mi, sizce?

#1
Foto - BUGÜN, 7 Ekim 2012: “KEŞKE DÜĞÜN SALONU AÇSAYDIK” Bugün DEVA Partisi'nde siyaset yapan bu adamın ne kafa taşıdığı, o günden belli imiş. Bilim merkezi açacağımıza, düğün salonu açsaydık, daha fazla ilgi çekerdi

BUGÜN, 7 Ekim 2012: “KEŞKE DÜĞÜN SALONU AÇSAYDIK” Bugün DEVA Partisi'nde siyaset yapan bu adamın ne kafa taşıdığı, o günden belli imiş. Bilim merkezi açacağımıza, düğün salonu açsaydık, daha fazla ilgi çekerdi" diyen bir bakandan, bu ülke ne bekler ki. Erdoğan bu adamın çapsızlığını görmüş, yanından ayırmış, o da koşa koşa düğün salonu açmak için, DEVA Partisi'ni kurmuş. Hayırlı düğünler, Nihat bey.. Aynı gazetede bir başka haberde, Erdoğan'ın "Sömürülmeye göz yummayız" sözü verilmiş. İşte Erdoğan'ın bu “Vatandaşım daha fazla sömürülmesin” sözü ile koptu bunca kıyamet… Dershanelerin özel okula dönüştürülecek olması, en büyük militan ve gelir kaynağını kaybedecek olan FETÖ’yü, Erdoğan’ı devirmeye, hatta öldürmeye kalkışacak noktaya getirdi…

#2
Foto - TARAF, 7 Ekim 2012:

TARAF, 7 Ekim 2012: "ZİNA ZARARLIDIR, OTUR SIFIR" FETÖ'cülerin samimiyetsizliğini ispatlayan bir somut delil daha.. FETÖ'cülerin destek verdiği Taraf gazetesindeki zinanın yanlışlığının anlatılmasına karşı çıkan habere bakın: "Peygamberin hayatı dersinin içeriği belli oldu: Zina yapmayın, fazla süslenmeyin" Affedersiniz, Hz. Peygamber’in hayatını anlatan derste ne denilecekti? Varsa sizin “Zina zararlı değildir” diyebileceğiniz bir ders, oturun anlatın… Aynı FETÖ'cü gazetedeki manşete ne demeli? "Suriyeli göçmen kamplarını anlatıyor" diye takdim edilen haberde, Jandarma araçlarının, Suriyeli muhalifleri taşıdığı iftirası atılıyor.. Bugünlerde CHP'li Ünal Çeviköz'ün, "Türkiye'nin Azerbaycan'a destek için, cihadçı yolladığı" iftirasını attığı gibi.. Taraf'ın manşetindeki, Koç profesörü, gerçekten bir akademisyen ise, “Kanıtı şudur” diye konuşmalı idi. Koç Üniversitesi’nin hocası ise “Duydum” diye ortaya iddia atıyor, Taraf da manşete çekiyor… İkisi de birbirine çok yakışır…

#3
Foto - CUMHURİYET, 7 Ekim 2012: “SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL” Suriye'den atılan bomba ile eşini ve kızkardeşini kaybeden birisi,

CUMHURİYET, 7 Ekim 2012: “SAVAŞ ÇÖZÜM DEĞİL” Suriye'den atılan bomba ile eşini ve kızkardeşini kaybeden birisi, "Sövüş çözüm değil" demiş.. Biri de çıksa, “Sırf Erdoğan kaybetsin diye ülkeyi Suriye’ye çevirmeye uğraşmayın o zaman” dese şu Cumhuriyet’çilere, ne cevap verirler acaba?

#4
Foto - SÖZCÜ 7 Ekim 2012: “SİNİRLERİNE BAKTIR TAYYİP

SÖZCÜ 7 Ekim 2012: “SİNİRLERİNE BAKTIR TAYYİP" Sinirlerine kimin baktırması gerekir? Sözcü, "Çözemediğin terör, savaşmak istediğin Suriye, çıkmak istediğin köşk, zamlara isyan eden vatandaş, muhalif basın" başlıklarının Tayyip Erdoğan'ın sinirlerini bozduğunu iddia ettiğine göre, bu başlıklara 8 yıl sonra bugün bakalım.. Terör büyük oranda çözüldü. Suriye ile savaşma değil. PYD'ye engel lomak isteniliyordu, olundu. Köşk'e çıkıldı, hem de iki defa ardı ardına.. Enflasyon % 11'lerde, muhalif basın, siz diyorsunuz kalmadı.. Eeee? Sinirine kim baktırmalı, Tayyip mi, yurtdışına kaçan Sözcü'nün patronu mu? Sözcü'nün bir başka haberinde, "Boyner'den Suriye uyarısı" deniliyor. Ya, gördünüz mü İstanbul sermayesi dediğimiz yapı ne iş görürmüş? Ülkenin menfaati, tavizlerin getireceği tavizler, sınırımızda terör devleti kurulması falan önemli değil, para gidiyor para!

#5
Foto - CUMHURİYET, 7 Ekim 2013: “ANKARA'NIN GÖZÜ BALİSTİK FÜZEDE!” Kemalist geçinen, solcu olduğunu iddia eden Cumhuriyet'te kullanılan dil, yapılan haberin içeriği, “Bir batılı kaynak” klişesi… Türkiye'nin gözünün, balistik füzede olmasından, niye rahatsız oldun, Cumhuriyet? Şu manşeti al, İngilizce veya Fransızca’ya çevir, götür batılının önüne koy… “Bizimkiler hazırlamamış” der mi? Kurtuluş Savaşı'ndaki mandacılara karşı çıkar gibi yapan Cumhuriyet'in bu manşeti, mandacı bir zihniyet itirafı değil de nedir?

CUMHURİYET, 7 Ekim 2013: “ANKARA'NIN GÖZÜ BALİSTİK FÜZEDE!” Kemalist geçinen, solcu olduğunu iddia eden Cumhuriyet'te kullanılan dil, yapılan haberin içeriği, “Bir batılı kaynak” klişesi… Türkiye'nin gözünün, balistik füzede olmasından, niye rahatsız oldun, Cumhuriyet? Şu manşeti al, İngilizce veya Fransızca’ya çevir, götür batılının önüne koy… “Bizimkiler hazırlamamış” der mi? Kurtuluş Savaşı'ndaki mandacılara karşı çıkar gibi yapan Cumhuriyet'in bu manşeti, mandacı bir zihniyet itirafı değil de nedir?

#6
Foto - TARAF, 7 Ekim 2013:

TARAF, 7 Ekim 2013: "HAYATIMI SAVCI ÖZ KURTARDI" FETÖ'cülerin yolsuzluk diye bir dertleri olmadığını, iktidarı ele eçirmek için, AK Partililere iftira attıklarını gösteren bir itiraf da, Cem Uzan'dan geliyor.. Savcı Zekeriya Öz, hortumcu Cem Uzan'ı çağırıp, onu tutuklamaya sevkedeceğine, yurtdışına kaçması gerektiğinin işaretini veriyor.. Hani 17-25 Aralık, darbe değil yolsuzluğu takip amaçlı idi.Yolsuzluğun kralını yapan Cem Uzan'ı kaçırt, onun hortumunu ortaya çıkaran Erdoğan'ı ise yolsuzluk yapmakla suçla.. FETÖ'cülerin hainliği, her olayda daha da delilleri ile ortaya çıkıyor..

#7
Foto - CUMHURİYET, 7 Ekim 2014: “DÜNYA ‘IŞİD’, ANKARA ‘ESAD’ DİYOR” Kemalist Cumhuriyet, ABD'nin boyunduruğuna girmiş dandik örgüt IŞİD merkezli bir savaş kurgusu yapıyor.. Böylece ABD'nin istediği gibi, esas tehlike PYD ve Esed, gözlerden kaçırılmış olacak.. Peki, Ankara’nın dediği yapılsa, meşruiyetini kaybetmiş, kendi halkını katletmiş Esad’ı indirseler, istikrar sağlanmış bir Suriye’de IŞİD mi kalırdı? Ama maksat ne, bölgede PYD'ye devlet kurdurmak, bunun için de aslında bir gücü olmayan, yine ABD'nin kurdurduğu IŞİD'i öcü olarak gösterip, maymuna baktırırken, parsayı toplamak.

CUMHURİYET, 7 Ekim 2014: “DÜNYA ‘IŞİD’, ANKARA ‘ESAD’ DİYOR” Kemalist Cumhuriyet, ABD'nin boyunduruğuna girmiş dandik örgüt IŞİD merkezli bir savaş kurgusu yapıyor.. Böylece ABD'nin istediği gibi, esas tehlike PYD ve Esed, gözlerden kaçırılmış olacak.. Peki, Ankara’nın dediği yapılsa, meşruiyetini kaybetmiş, kendi halkını katletmiş Esad’ı indirseler, istikrar sağlanmış bir Suriye’de IŞİD mi kalırdı? Ama maksat ne, bölgede PYD'ye devlet kurdurmak, bunun için de aslında bir gücü olmayan, yine ABD'nin kurdurduğu IŞİD'i öcü olarak gösterip, maymuna baktırırken, parsayı toplamak.

#8
Foto - SÖZCÜ, 7 Ekim 2015: “ALMAN DEVLET KANALI, ALMAN BAŞBAKANI'NA ÇARŞAF GİYDİRDİ

SÖZCÜ, 7 Ekim 2015: “ALMAN DEVLET KANALI, ALMAN BAŞBAKANI'NA ÇARŞAF GİYDİRDİ" Merkel’e çarşaf giydirince övdükleri, "İşte Demokrasi farkı" diye göklere çıkardıkları ve Türkiye’yle kıyasladıkları o kanal, geçen sene Atatürk’ü Hitler’e benzetti, gittiler kapısında eylem yaptılar… Yorumumuz bu kadar!

#9
Foto - CUMHURİYET, 7 Ekim 2015: “FİDAN GİDİCİ” Erdoğan’dan sonra FETÖ’nün en büyük ikinci derdi Hakan Fidan’dı… Eh, o dertli olacak da, yareni Cumhuriyet ne yapacak? Aradan geçti beş sene, Fidan yerli yerinde, acaba “Kamuoyunun yakından tanıdığı AKP’li kaynak” nerededir şimdi… O kaynak, Davutoğlu olmasın sakın. Hakan Fidan'ı, MİT'ten istifa ettirip, milletvekili adayı yapan Davutoğlu.. Kimler, kimlerle iş kotarmış, görüyor musunuz? FETÖ'cülerin 5 yılllık planını, Davutoğlu,

CUMHURİYET, 7 Ekim 2015: “FİDAN GİDİCİ” Erdoğan’dan sonra FETÖ’nün en büyük ikinci derdi Hakan Fidan’dı… Eh, o dertli olacak da, yareni Cumhuriyet ne yapacak? Aradan geçti beş sene, Fidan yerli yerinde, acaba “Kamuoyunun yakından tanıdığı AKP’li kaynak” nerededir şimdi… O kaynak, Davutoğlu olmasın sakın. Hakan Fidan'ı, MİT'ten istifa ettirip, milletvekili adayı yapan Davutoğlu.. Kimler, kimlerle iş kotarmış, görüyor musunuz? FETÖ'cülerin 5 yılllık planını, Davutoğlu, "Seni milletvekili yapalım" diye hayata geçirmiş.. Neyse ki Reis, müdahale etti de, FETÖ'nün isteği gerçekleşmedi..

#10
Foto - CUMHURİYET, 7 Ekim 2016: “MUHTAÇ HALE GETİRDİLER” Kemalist Cumhuriyet'in hesabı böyle olur.. “Daha önce muhtaç değillerdi” diyeceksen, önceki geliri ile kıyaslayacaksın,

CUMHURİYET, 7 Ekim 2016: “MUHTAÇ HALE GETİRDİLER” Kemalist Cumhuriyet'in hesabı böyle olur.. “Daha önce muhtaç değillerdi” diyeceksen, önceki geliri ile kıyaslayacaksın, "En yüksek gelir grubu GSMH'nin yüzde 46,5'ine sahip" derken, daha önce daha fazlasına sahip olduğunu gizlemeyeceksin.. "Yurttaşların % 43'ü rutubetli evlerde oturuyor" derken, daha önce % 50'sinin o evlerde oturduğunu, hatta gecekonduda oturduklarını gizlemeyeceksin.. Şunu da hatırlatalım, halkın bir kısmına yapılan yardımlardaki artış muhtaçlık derecesini ortaya koymaz… Laikçilerin döneminde daha çok muhtaç vardı, devletin bırak yardım yapacak, memurunun maaşını ödeyecek parası yoktu… AK Parti iktidarı, muhtaçlara yardım ediyor, bir de suçlu mu oluyor? Sosyal Devlet ilkesinin hayata geçirilmesini, böyle ahlaksızca yorumlayanlardan, gazeteci olabilir mi, sizce?

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