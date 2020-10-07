Hortumcu Cem Uzan'ı, hangi FETÖ'cü savcı kurtardı?

CUMHURİYET, 7 Ekim 2016: “MUHTAÇ HALE GETİRDİLER” Kemalist Cumhuriyet'in hesabı böyle olur.. “Daha önce muhtaç değillerdi” diyeceksen, önceki geliri ile kıyaslayacaksın, "En yüksek gelir grubu GSMH'nin yüzde 46,5'ine sahip" derken, daha önce daha fazlasına sahip olduğunu gizlemeyeceksin.. "Yurttaşların % 43'ü rutubetli evlerde oturuyor" derken, daha önce % 50'sinin o evlerde oturduğunu, hatta gecekonduda oturduklarını gizlemeyeceksin.. Şunu da hatırlatalım, halkın bir kısmına yapılan yardımlardaki artış muhtaçlık derecesini ortaya koymaz… Laikçilerin döneminde daha çok muhtaç vardı, devletin bırak yardım yapacak, memurunun maaşını ödeyecek parası yoktu… AK Parti iktidarı, muhtaçlara yardım ediyor, bir de suçlu mu oluyor? Sosyal Devlet ilkesinin hayata geçirilmesini, böyle ahlaksızca yorumlayanlardan, gazeteci olabilir mi, sizce?