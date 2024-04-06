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İslam
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Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

2024-04-06 23:20:26
Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı Ulu Cami Vakfı yöneticileri, 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi.

#1
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda’da tren istasyonlarının merkezi olan Utrecht tren garına yürüme mesafesindeki "Cami Meydanı" diye adlandırılan alanda düzenlenen sokak iftarında, Müslüman aileler ve Hollandalı semt sakinleri bir araya geldi.

#2
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesi içinde bulunan Ulu Cami Vakfı yöneticilerince organize edilen iftar programına, Utrecht Polis Teşkilatı, belediye ve farklı kurumların temsilcileri de katıldı.

#3
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Okunan ezanla oruçlarını açan katılımcılar, iftar sonrası camide akşam namazı kıldı.

#4
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda’da Catharijneconvent Ulusal Müzesi'nin, ülkedeki ibadethanelere ziyaretin artması için başlattığı "Hollanda'nın En Büyük Müzesi" projesine dahil olan farklı dinlere ait ibadethaneler, proje kapsamında kültür ve sanat alanında hizmet veriyor.

#5
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Projeye özel seçilen ibadethaneler, mimari ve kültürel yapısına göre değerlendiriliyor.

#6
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda’nın En Büyük Müzesi projesinde ülkede bulunan farklı dinlere ait toplam 22 ibadethane yer alıyor.

#7
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Bunların ikisi HDV’ye bağlı Utrecht kentindeki Ulu Cami ve Almelo kentindeki Yunus Emre Camisi.

#8
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda'daki 1500 kişilik sokak iftarından kareler...

#9
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda'daki 1500 kişilik sokak iftarından kareler...

#10
Foto - Hollanda'da 1500 kişilik sokak iftarı!

Hollanda'daki 1500 kişilik sokak iftarından kareler...

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