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Teknoloji-Bilişim
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Hollanda ilk İHA'sına kavuşuyor: 'Hayalet Yarasa'

2022-03-22 08:23:13
Hollanda ilk İHA'sına kavuşuyor: 'Hayalet Yarasa'

Tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya'nın ilk insansız savaş uçağına 'Hayalet Yarasa' ismi verildi.

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Foto - Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına

Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.

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Foto - Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Bakan Dutton,

Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasından yazılı açıklama yapan Bakan Dutton, "Boeing ile ortaklığımız, 50 yıl içinde Avustralya yapımı ilk askeri savaş uçağını başarıyla tasarladı, üretti ve uçurdu." ifadelerini kulandı.

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Foto - Queensland eyaletindeki Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait Amberley Hava Üssü'nde yapılan törende uçağa

Queensland eyaletindeki Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAAF) ait Amberley Hava Üssü'nde yapılan törende uçağa "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini belirten Dutton, şunları kaydetti: "Hava savaşı daha karmaşık ve daha sofistike hale geldikçe, uzaktan kumandalı uçaklar ve diğer mürettebatsız platformlar, modern ordular için giderek daha hayati varlıklar haline geliyor." Avustralya hükümetinin RAAF ve Boeing Avustralya arasındaki ortak girişimle üretilen uçağa şimdiye kadar 150 milyon Avustralya dolarından (yaklaşık 10 milyon Amerikan doları) fazla yatırım yaptıklarını aktaran Dutton, projeye 35'ten fazla Avustralyalı firmanın katkıda bulunduğunu ifade etti.

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Foto - RAAF Hava Kuvvetleri Kabiliyet Başkanı Hava Mareşal Robert Denney de uçağa verilen ismin yapacağı görev ve kabiliyetleri bakımından çok isabetli olduğuna dikkati çekerek,

RAAF Hava Kuvvetleri Kabiliyet Başkanı Hava Mareşal Robert Denney de uçağa verilen ismin yapacağı görev ve kabiliyetleri bakımından çok isabetli olduğuna dikkati çekerek, "Hayalet Yarasa, uçağın amaçlanan misyonunu ve operasyonel yeteneklerini yansıtıyor. Hayalet Yarasa hem havada hem de yerde avını tespit etmek, avlamak ve yok etmek için gelişmiş çok spektralli sensörler kullanan Avustralyalı bir avcıdır." ifadelerini kullandı. Motorunun ilk kez Eylül 2020'de çalıştırıldığı insansız savaş uçağının ilk test uçuşu 27 Şubat 2021'de RAAF Woomera Hava Üssü'nde gerçekleştirilmişti. Hayalet Yarasa, Boeing Avustralya, Avustralya hükümeti ve RAAF tarafından yaklaşık 50 yıl üzerinde çalışıldıktan sonra, çok amaçlı ve yapay zeka kullanarak bağımsız görevleri gerçekleştirmek üzere üretilen insansız hava aracı olarak biliniyor.

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