Hollanda ilk İHA'sına kavuşuyor: 'Hayalet Yarasa'

RAAF Hava Kuvvetleri Kabiliyet Başkanı Hava Mareşal Robert Denney de uçağa verilen ismin yapacağı görev ve kabiliyetleri bakımından çok isabetli olduğuna dikkati çekerek, "Hayalet Yarasa, uçağın amaçlanan misyonunu ve operasyonel yeteneklerini yansıtıyor. Hayalet Yarasa hem havada hem de yerde avını tespit etmek, avlamak ve yok etmek için gelişmiş çok spektralli sensörler kullanan Avustralyalı bir avcıdır." ifadelerini kullandı. Motorunun ilk kez Eylül 2020'de çalıştırıldığı insansız savaş uçağının ilk test uçuşu 27 Şubat 2021'de RAAF Woomera Hava Üssü'nde gerçekleştirilmişti. Hayalet Yarasa, Boeing Avustralya, Avustralya hükümeti ve RAAF tarafından yaklaşık 50 yıl üzerinde çalışıldıktan sonra, çok amaçlı ve yapay zeka kullanarak bağımsız görevleri gerçekleştirmek üzere üretilen insansız hava aracı olarak biliniyor.