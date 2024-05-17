  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

511 milyar varillik tarihi keşif! Her yerden fışkırıyor ama 'Çıkarılırsa büyük felaket bizleri bekliyor' demektir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hangi cemaatten? 'Beni her cemaate yazdılar ben...' sözleriyle duyurdu

Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

28 Şubat sürecinde hükümete karşı ‘Gerekirse silah bile kullanırız’ diyerek cebir ve şiddete başvuracaklarını söyleyenler bugün tahliye edildi: HakkımızI helâl etmiyoruz

Hatayspor ligden düşmemelidir! Çünkü... Abdulla Sönmez reçeteyi sundu! Asi Sistemi için dev destek...

Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti: Şartları belli oldu! Gündemi altüst edecek gelişme...

Dikkat siz de tuzağa düşmeyin! Ev hayali kuranlar hayatlarının şokunu yaşadı

İsrail Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze planı ifşa oldu: Savaş sonrası uygulanacak!

Okan Buruk onu istiyor! Yönetim ne yapacak bakalım! Geliyor gelmekte olan…

Fazla para kimin cebini ısıttı? Böyle olur CHP’nin israf önlemi
Spor
5
Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

2024-05-17 17:09:00
Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

Beşiktaş'ta bu sezon 42 gün görev yapan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın yönetim şeklini eleştirerek "Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor" dedi.

#1
Foto - Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

Süper Lig'de bu sezon Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ın başına geçen ve siyah-beyazlı takımla 7 maça çıktıktan sonra alınan başarısız sonuçlar sonrası görevine son verilen Rıza Çalımbay, çarpıcı açıklamalara imza attı. 21 Aralık 2023 tarihinde siyah-beyazlı takımdaki görevine veda eden deneyimli teknik adam, Kontraspor'a konuştu. "Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor"

#2
Foto - Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı: Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan önce de Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp, üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor. "Beşiktaş camiasına yakışmadı" Kendisine maç sonunda tebligat geldiğini söyleyen Çalımbay, şunları dedi: Beşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar.

#3
Foto - Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

"Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık" Çalımbay, açıklamalarına şöyle devam etti: Bir takıma gidiyorsanız bir takımı 15 gün içinde istediğiniz seviyeye getiremezsiniz. Biz Beşiktaş'a gidip ilk antrenmana çıktığımızda 10'un üstünde sakat vardı. Onlarla çok uğraştık. Siz bize zaman vermez, sabretmezseniz olmaz. Bir antrenöre sabretmeniz gerekiyor. Benden sonra gelen arkadaş var. Benden fazla kaldı. Ben, o zamanı yakalayabilseydim, verdikleri sözü tutsalardı biz orada çok güzel şeyler yapabilirdik. Transfer yapabilirdik. Elimizdeki oyuncularla en iyiyi yapmaya çalıştık. "Çürük lafı biraz ağır" "Samet Aybaba'nın oyunculara 'çürümüş takım' iması olmuştu. Buna ne dersiniz?" sorusunu Rıza Çalımbay, şöyle yanıtladı: Benim ağırıma gitti. Ben de o takımla çalıştım. Bir oyuncu kötü oynayabilir, gününde olmayabilir. O oyuncuya çürük değil de hazır değil diyebilirsiniz. Çürük lafı biraz ağır.

#4
Foto - Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

"Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor" "Taraftara mesajınız olur mu?" sorusuna ise Çalımbay, şu cevabı verdi: Tabii ki birlik ve beraberlik en önemli şey. Oyunculara sahip çıkmaları gerekiyor. Güven vermeleri gerekiyor. "Takım çalıştırmayı özledim" Rıza Çalımbay son olarak takım çalıştırmayı özlediğini söyledi. Takım çalıştırmayı özledim. Eskisinden daha da hırslıyım. Bir an önce çalışmak istiyorum. Azerbaycan'dan geldiler, konuşuldu ancak netleşmedi. İran'dan geldiler, konuştuk. İran'daki teklifte her şey netti ama oraya da ben gitmek istemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?
Gündem

42 yıl ceza almasına bakmayın! Kobani canisi Demirtaş kaç yıl yatacak?

Yaklaşık 50 kişinin katledilmesinden sorumlu olan PKK’lı azmettirici Selahattin Demirtaş’ın aldığı hapis cezası hakkında yazarımız Ali Karah..
Cari açıkta Çin tehlikesi
Ekonomi

Cari açıkta Çin tehlikesi

Türkiye ekonomisinin en büyük problemlerinden biri dış ticaret açığı ve cari açık. Son 10 ayda dış ticaret açığımız 91,9 milyar dolara geril..
HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”
Gündem

HDP'nin Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan Okan Bayülgen’e konuştu. Kürtleri bir karış suda boğmaya kalkarlar.”

Diyarbakır Eski Milletvekili Altan Tan, Okan Bayülgen’in programında “Haçlı seferlerinden beri devam ediyor! Kürtlerle Türkler anlaşsın Kürt..
Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı
Ekonomi

Rusya'da Müslümanlar nüfusun yüzde 15'ini geçti! Moskova Türkiye'nin kapısını çaldı

Rusya'nın belgelendirme kuruluşu RusQuality Başkanı Maxim Protasov, helal ürün piyasasının birkaç trilyon doları geçtiğini ve Türkiye ile iş..
Skandal sözler! Fransa, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı
Dünya

Skandal sözler! Fransa, Azerbaycan'ı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Azerbaycan'ı, protestoların yaşandığı Yeni Kaledonya'ya müdahale etmekle suçladı.
O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler
Aktüel

O ünlü havalimanın da ortaya çıktı: Güvenliğinden geçerken fark edildi! Dehşete düşüren görüntüler

Tayvanlı model Fang Qiyuan havaalanı güvenliğinden geçerken cihazın sürekli olarak uyarı vermesi üzerine yaşadığı kabus dolu anları anlattı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23