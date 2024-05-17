Hocam yapma etme bu denli konuşma! Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a eleştiri

Çalımbay, sözlerine şu şekilde başladı: Beşiktaş'a gittiğimiz zaman krizli bir yere gittik. Takımda kriz vardı. Bundan önce de Beşiktaş'a gittim, orada da kriz vardı. O zamanda da Beşiktaşlı olduğumuz için hiçbir şey söylemedik, direkt gittik ve görevimizi yaptık. İlkinde çok iyiydim. Namağlup ilerledik, sadece Galatasaray'a yenilmiştik. Ligin ikinci yarısında gitmiştim ve ligin ikinci yarısını lider bitirmiştik. Bu sezon tabii ki ben de ne olduğunu anlamadım. Çok üzüldüğüm ve unutamayacağım bir gün oldu. Ben oraya para için gitmedim. Beni çağırdılar ve gittim. Oraya gittiğimde olay farklı yerlere geldi. Futbol içinde her şey olabilir ama orada çok kırılıp, üzüldüğüm şeyler var. Beşiktaş, diğer takımlar gibi kendi değerleri olan insanlara değer vermiyor. Onların arkasında olmuyor. "Beşiktaş camiasına yakışmadı" Kendisine maç sonunda tebligat geldiğini söyleyen Çalımbay, şunları dedi: Beşiktaş camiasına yakışmadı. Ben olmuşum ya da bir başkası olsun kimseye yakışmaz. Böyle bir davranış olmamalıydı. Biz Beşiktaşlılarla devam edeceğiz diye söz verdiyseniz onu yapacaksınız. Ben ayrılmadan önce Lugano ile maç yaptık, yendik, geldik. En üzüldüğüm şey de ben maçtayken benim arkamdan tebligat gönderiyorlar.