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Ekonomi
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Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

2023-08-12 19:38:08
Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Tokat'ta 10 yıldan bu yana savaş zırhı yapan Mehmet Recep Erçin, gelen taleplere yetişemiyor.

#1
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Tokat'a yaşayan Mehmet Recep Erçin, 10 yıl önce babasıyla birlikte savaş zırhı yapımına başladı. Hobi olarak yaptıkları zırhlar yoğun ilgi gören Erçin, zırhları Almanya, Katar gibi ülkelere gönderiyor.

#2
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Yapılan zırhların 200 bin farklı işlemden geçtiğini belirten Erçin, taleplere yetişemeyeceği için gelen siparişleri geri çeviriyor. 40 bin halkanın 5 kez farklı işlemden geçmesi sonucunda hazırlanan zırhların tamamlanması ise 4 ayı buluyor.

#3
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Zırhlara yoğun talep olduğunu belirten Mehmet Recep Erçin, "Biz yaklaşık 10 yıldır bu zırh işiyle uğraşıyoruz. Amacımız bu sanatın kaybolmamasıdır.

#4
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

İnsanların geçmişlerini tanımaları açısından üretimini yapıyoruz, müzelere gönderiyoruz.

#5
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Kıbrıs, Katar, Almanya, İstanbul ve Ankara gibi yerlere gönderiyoruz. Bu zırhın diğer zırhlardan farkı replika bir zırh olmasıdır. Buradaki bir zırh Topkapı Sarayı'nda sergilenen III. Mustafa'nın törende kullandığı zırhın replikasıdır.

#6
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Bizim amacımız bu sanat kaybolmasın, insanlar geçmişini hatırlasın diye biz bu sanatla uğraşıyoruz. Bir zırhın yapımı yaklaşık 4 ay sürüyor.

#7
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

40 bin halka her seferinde 5 sefer ustamızın elinden geçiyor. Ustamız bu halkaları sıkarak değil de çekiçle döverek bu işlemleri yapıyor. Bunun nedeni de birbirine geçen halkalar sıkma olursa açılıyor.

#8
Foto - Hobi olarak başlamıştı! Katar peşine düştü

Teller dövülerek birbirine geçiyor. 200 bin işlemin ardından zırh bitmiş oluyor. Film setlerinden ve Cumhurbaşkanlığından talepler geldi ama biz hobi amaçlı yaptığımız için bu taleplere yetişemiyoruz. Biz sanat eseri yapıyoruz, ticari amaçlı kullanmıyoruz" şeklinde konuştu.

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