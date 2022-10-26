Hobi olarak başladı... Şimdi dünyanın dört bir yanına gönderiyor

"YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ" Oğlu Güner ile birlikte ürettikleri maket araçları yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini ve talebin yoğun olduğunu kaydeden Erzurumluoğlu, "Türkiye'nin 80 vilayetine ve yurt dışına da gönderiyorum. Farı yanan büyük ebatlı farı yanan maketlerimiz 1/10 ölçekli ve tamamen el yapımı ürünlerdir. Onlarda kalıp sistemi kullanmıyoruz. Bunların da fiyatları alıcılara yüksek geliyor. Her birinin üretimi en az bir ila bir buçuk aylık zaman alıyor. Biz de onun karşılığını alabilmemiz için mecburen fiyatını yüksek tutuyoruz. Herkes almak istiyor ama alamıyor derken ölçülerini ortalama yarıya düşürdük. Çeşitli özelliklerinde de oynamalar yaparak 10'da 1, 5'de 1 fiyatına düşürdük. Yaptığımız 1/18 modellerini minimum 50 adet yapmak şartıyla üretime geçtik. Oğlum Güner bilgisayarda işliyor, makinelerimizde kalıplaştırıyoruz, baskılarını yapıyoruz. Geri kalan tezgahtaki işleri, boyaları, aksesuarları bana ait. Bitirince kutularına varana kadar kendimiz yapıyoruz, dışarıya bağımlı değiliz. Hiç bir parçamızı dışarıdan almıyoruz" dedi.