Hobi olarak başladı... Şimdi dünyanın dört bir yanına gönderiyor

"DÜNYADA BENİM SİSTEMİMDE BU İŞİ YAPAN BAŞKA BİRİ YOK" Dünya genelinde kendi sisteminin tek olduğunu ve yaptıkları maketlerin dünyada tek olduğunu belirten İsmail Erzurumluoğlu, "Bizim kendi oyuncağımız hiç olmadı. Küçüklüğümüzde oyuncaklarımızı telden, naylon parçalardan ve ağaçlardan kendimizce bir şeyler yaptık hep. O zamanlardan gelen bir otobüs hevesim vardı. Gençlik yıllarımda, askere gitmeden önce de sevdiğim bir otobüsün maketini yaptım. O otobüsün fotoğrafını çektirmek istedim ve o zamanlarda teknoloji bu kadar gelişmediği için fotoğrafçıya gitmem gerekiyordu. Stüdyoya giderken de '20 yaşına gelmişsin hala çocuk oyuncağı mı yapıyorsun' demesinler diye battaniyeye sararak götürdüm. Keşke deselerdi ve o dönemden bu yana bu işi yapıyor olsaydım. Şu anda yaptığımız maketler dünyada tek. Benim sistemimde bu işi yapan dünyada benden başka kimse yok" dedi.