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Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

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Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

Türkiye'de kadınlar arasında meme kanseri dünyaya kıyasla 40 yaş altında çok daha sık görülmeye başlandı. Bunun mücadele edebilmek mümkün. Sağlıklı yaşlanma, kalp-damar sağlığı için doğru yağ yakımı, doğal kilo verme ve disiplinli egzersizler yardımcı olup katkı sağlayabilir.

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Foto - Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, Koru Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda sağlıklı yaşlanma konusunda önemli bilgiler paylaşarak kadın hastalıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

"Kötü beslenmeyeceksiniz, sigara içmeyeceksiniz. Sigara, menopoz yaşını belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Genetik de menopoz yaşını belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Ama ondan daha önemli olan sigara ve yeme içme alışkanlıklarınız. Çok daha etkili. Eğer dışarıdan bir enfeksiyon, bir müdahale, işte bir kemoterapi, radyoterapi gibi yumurtalık rezervlerini bozan bir şey yaşamadıysak, beslenmeyi çok öne almak lazım. Erken menopoza sokan şey, kanser riski de oluşturuyor. Bir de Türkiye'de mesela 40 yaşın altındaki kadınlarda meme kanseri oranı da çok yüksek. Dünyaya göre, beş kadından biri; meme kanseri olan kadınların beşte biri 40 yaşın altında. Bu rakam dünyada böyle değil." Türkiye'de "sigara içmeyen kadın yok gibi" diyen Biri, egzersiz, iyi beslenme ve alışkanlıkların gözden geçirilmesinin üç ana sağlıklı yaşlanma unsurunu oluşturduğunu, dördüncü unsurun ise hormonlar olduğunu belirtti. Disiplinli bir egzersizin kalp, beyin ve kemik sağlığı açısından hormona bile üstün gelebileceğini ifade eden Biri, "Ama ikisini birlikte veriyorsanız 10 numara" dedi.

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Foto - Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

Geçmişte sadece kanser ya da kronik hastalıklar nedeniyle yumurtanın zarar göreceği tedavilerde yumurta dokusunun donduruluyordu. Ancak Türkiye'de evlilik yaşının ilerlemesi ciddi riskleri beraberinde getirdi. Prof Dr. Biri, yumurta dondurma teknolojisinde yaşanan iki büyük kırılımı ve Türkiye'deki mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

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Foto - Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

Türkiye'de ötelenen annelik ve evlilik nedeniyle yumurta dondurma işlemine talebin gittikçe arttığını kaydeden Biri, "30'lu yaşlardan sonra, özellikle kişinin bir evlilik gündemi yoksa, mutlaka buna daha çok itina gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 42-43 yaşındaki bir kadının gebeliği ile 33 yaşındaki bir kadının ya da 23 yaşındaki bir kadının gebeliğinin riskleri aynı olmuyor. Bedensel yaşlanma ve ileri yaşlara gebeliğin ötelenmesi önerdiğimiz bir şey olarak söylenemez. Ama evlilik şansı olmayan ya da evliliği öteleyen bir kadın için de biyolojik materyalini, genetik materyalini, bebek sahibi olabilme materyalini saklamak önemli. Çünkü bu herhangi bir hücre değil" ifadelerini kullandı.

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