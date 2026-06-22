Yağ yakan, kilo eriten disiplinli egzersizler yapın: Türkiye’de oran bir kez daha dünyayı geçti

"Kötü beslenmeyeceksiniz, sigara içmeyeceksiniz. Sigara, menopoz yaşını belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Genetik de menopoz yaşını belirleyen önemli faktörlerden bir tanesi. Ama ondan daha önemli olan sigara ve yeme içme alışkanlıklarınız. Çok daha etkili. Eğer dışarıdan bir enfeksiyon, bir müdahale, işte bir kemoterapi, radyoterapi gibi yumurtalık rezervlerini bozan bir şey yaşamadıysak, beslenmeyi çok öne almak lazım. Erken menopoza sokan şey, kanser riski de oluşturuyor. Bir de Türkiye'de mesela 40 yaşın altındaki kadınlarda meme kanseri oranı da çok yüksek. Dünyaya göre, beş kadından biri; meme kanseri olan kadınların beşte biri 40 yaşın altında. Bu rakam dünyada böyle değil." Türkiye'de "sigara içmeyen kadın yok gibi" diyen Biri, egzersiz, iyi beslenme ve alışkanlıkların gözden geçirilmesinin üç ana sağlıklı yaşlanma unsurunu oluşturduğunu, dördüncü unsurun ise hormonlar olduğunu belirtti. Disiplinli bir egzersizin kalp, beyin ve kemik sağlığı açısından hormona bile üstün gelebileceğini ifade eden Biri, "Ama ikisini birlikte veriyorsanız 10 numara" dedi.