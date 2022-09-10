Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Panayırda büyük ilgi gören Çakal, Türkiye’nin dört bir yanına antika sattığını vurgulayarak, “Antikacılığa 20 yıl önce başladım hobi olarak. Sonra ticarete döndü. Türkiye genelinde mal alıp satıyorum. Antikalar ile ilgilenirken geçmişe gidiyorum. Evimde kendime ait bir odam var, girdiğin gibi odanın için Yeşilçam gibi. En çok ilgimi çeken sinema afişleri” dedi.