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Hayat-Aktüel
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Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

2022-09-10 13:51:44
Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Edirne’de yaşayan 44 yaşındaki Ali Çakal'ın, 20 yıl önce hobi olarak başladığı antikacılık mesleği oldu.

#1
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Çakal, şenlik zamanları Türkiye’nin neresi olursa olsun aracıyla birlikte gidiyor.

#2
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Çakal’ın bu seferki durağı Trakya’nın asırlık eğlencesi olan Pavli Panayırı oldu.

#3
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Panayırda büyük ilgi gören Çakal, Türkiye’nin dört bir yanına antika sattığını vurgulayarak, “Antikacılığa 20 yıl önce başladım hobi olarak. Sonra ticarete döndü. Türkiye genelinde mal alıp satıyorum. Antikalar ile ilgilenirken geçmişe gidiyorum. Evimde kendime ait bir odam var, girdiğin gibi odanın için Yeşilçam gibi. En çok ilgimi çeken sinema afişleri” dedi.

#4
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Ali Çakal, kendisini gören vatandaşların maziye döndüğünü belirterek, “Aracımı görüp gelen vatandaşlar beni görünce eskiyi hatırladıklarını söylüyor. Almak istemese bile havasına kapılıyor alıp götürüyor evine. Bir tane Osmanlı masa saati var 1860 yılına ait. En eski odur. 60'lı yıllara ait radyolar var.

#5
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

Tezgahımda çoğunluğu 60 ile 80'li yıllara ait antikalar var. Herkese tavsiye ederim, herkesin evinde mutlaka 1 antika olsun” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

#7
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

#8
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

#9
Foto - Hobi olarak başladı... Meslek sahibi oldu

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