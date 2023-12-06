Hisseli tapuda büyük tehlike! Bunu yapan tapusunu kaybedecek

Hisseli tapu sahipleri çok sayıda risk ve zorluk ile karşılaşabilir. Güven problemi bunlardan biridir. Hisseli tapuda birden çok hisseder olması sebebiyle sık sık anlaşmazlık çıkabilmekte, sözleşme yapılacak üçüncü kişilerde güven sorunları meydana getirebilmektedir. Bunun dışında paydaşlıktan çıkarılabilme de vardır. Tapu, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz üzerinde sahipliklerini gösteren resmi bir evraktır. Bir arsa, konut veya benzeri gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden çok kişi bu gayrimenkule ortak da olabilirler. Bu durumda "hisseli mülkiyet" ve "hisseli tapu" dan söz edilir. Genellikle hisseli tapuya bir kimsenin ölümü üzerine geride miras bıraktığı gayrimenkulün, mirasçılarının bu taşınmazda "hisseli malik" olmaları sebebiyle rastlanır. Artık ölen kişi tek tapu sahibi olarak yoktur. Onun yerine hukuken birden çok mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapuya" sahiptir.