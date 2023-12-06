Hisseli tapuda büyük tehlike! Bunu yapan tapusunu kaybedecek

Yükselen konut ve arsa fiyatları nedeni ile artık pek çok kişi ortak mülkiyet edinmeyi tercih ederken bu da hisseli tapu sayısını artırmaktadır. Yine vefat eden anne ve babadan kalan miraslar için de kardeşler arasında hisseli tapu düzenlenmektedir. Tapu mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olduğu tapulara hisseli tapu adı verilmekte olup bu tip tapularda tapu sahiplerinin belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Tapu sahibi kendi payını satmak istemesi durumunda öncelikle diğer ortaklarına ön alım hakkı nedeni ile bu payı alıp almayacağını sormalıdır. Yine tapu sahibinin ödemekle yükümlüğü olduğu emlak vergisi sorumluluğu da her bir tapu sahibinin payına göre kendisine aittir. Hisse sahibinin kendisine düşen tapu harcı payını ödememesi ya da düzenli olarak emlak vergisinin bir hissedar tarafından ödenmesi diğer hissedarlara dava açılması hakkını verir.