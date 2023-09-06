2023-09-06 14:06:45 Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu başarılı eldivenle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Dalic'in o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)