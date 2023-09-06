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Spor
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Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

2023-09-06 14:06:45
Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu başarılı eldivenle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Dalic'in o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

#1
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'de transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.

#2
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

#3
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Yönetim geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcular üzerine yoğunlaştı.

#4
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Bu oyunculardan biri de Hırvat kaleci Dominik Livakovic'ti.

#5
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Kanarya, uzun süredir peşinde olduğu başarılı file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

#6
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP'a yapılan açıklamada, 5 yıllık sözleşme imzalanan Hırvat kaleci için 6.65 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

#7
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Ayrıca Livakovic için 950 bin Euro da şartlara bağlı bonus ödeneceği bildirildi.

#8
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Hırvat oyuncunun Fenerbahçe tercihi üzerine milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi.

#9
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

Dalic, Livakovic'in Fenerbahçe tercihine dair konuştu. İşte Dalic'in o sözleri...

#10
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Livakovic Fenerbahçe'ye transfer oldu"

#11
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Bu karardan dolayı sevinçliyim"

#12
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"O artık eskisinden daha mutlu"

#13
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Her ne kadar istediği bu olsa da kariyerinin sonuna kadar Dinamo'nun kalecisi olarak kalamazdı"

#14
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Artık Dinamo'dan ayrılmalıydı"

#15
Foto - Hırvatistan'dan sürpriz Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...

"Kariyerinde yeni bir şeyler denemeliydi." ifadelerini kullandı.

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