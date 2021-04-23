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Sağlık
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Hindistan'dan şok görüntüler

2021-04-23 17:31:28
Hindistan'dan şok görüntüler

Dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi devam ediyor.

#1
Foto - Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını devam ettiriyor.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyedeki tırmanışını devam ettiriyor.

#2
Foto - Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini bildirdi.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini bildirdi.

#3
Foto - Ayrıca sağlıkçılar, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısı yaptı.

Ayrıca sağlıkçılar, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısı yaptı.

#4
Foto - Ghaziabad kentindeki yeni tip koronavirüs hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor.

Ghaziabad kentindeki yeni tip koronavirüs hastaları hastane önünde belirlenen bölgede gönderilen oksijen tüpleriyle nefes almaya çalışıyor.

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