Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Yunanistan, Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından da kaygılı. Türkiye, sınırına yakın düzinelerce Yunan adası üzerinde hak iddia ediyor. Aynı zamanda Yunanistan bu iddiayı kesin olarak reddediyor. Türkiye bu adaların kendi sınırına yakın olduğunu, dolayısıyla bu adalar üzerinde hak sahibi olması gerektiğini iddia ediyor. Aynı zamanda Yunanistan bu adanın sahibi olduğunu söylüyor, peki başka bir ülke nasıl bu adaya sahip çıkabilir? Önemli olan, bu adaların yakınındaki deniz bölgesinde çok büyük gaz ve petrol rezervlerinin bulunmasıdır. Türkiye'nin hamlesi bu adaları ele geçirmektir. İki yıl önce Yunanistan ile Türkiye böyle bir ada konusunda karşı karşıya geldi.