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Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

2024-04-02 09:58:21
Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Hint basınından Hindi News, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan arasındaki yakın ilişkilerle ilgili küstah bir analize imza attı.

#1
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

İşte küstah ifadelerin yer aldığı "Hindistan-Ermenistan ve Yunanistan labirenti hazır, Pakistan, Azerbaycan, Türkiye şok olacak, denklem nasıl değişecek biliyor musunuz?" başlıklı o analiz...

#2
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Hindistan, Ermenistan ve Yunanistan ile ortaklık kurarak Akdeniz'deki varlığını genişletti. Bu durum Pakistan'a, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye büyük bir darbe indirdi. Bu üç ülke, Akdeniz bölgesindeki Hindistan çıkarlarına karşı çalışıyor. Böyle bir durumda Hindistan'ın bölgesel ortaklarıyla birlikte varlığı onların aklını başından almaya yetiyor.

#3
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Hindistan bugünlerde Akdeniz bölgesindeki varlığını artırmaya önem veriyor. Bu çalışmada Yunanistan ve Ermenistan'ın da tam bir işbirliği söz konusudur.

#4
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Hint savaş gemileri Akdeniz'de varlığını sürekli hissettiriyor. Hindistan'ın bu adımının arkasında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın ittifakının olduğuna inanılıyor.

#5
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Bu üç ülke Hindistan'ın Akdeniz bölgesindeki çıkarlarına karşı çalışıyor. Böyle bir durumda Hindistan da Yunanistan ve Ermenistan'ı yanına alarak varlığını hissettiriyor. İkincisi, Hindistan, Yunanistan ve Ermenistan'ın rakipleri Pakistan, Türkiye ve Azerbaycan ile de eski anlaşmazlıkları var.

#6
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Azerbaycan yakın zamanda Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'dan ele geçirdi. Bu bölge onlarca yıldır Ermenistan'ın kontrolü altındaydı.

#7
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Azerbaycan'ın bu bölgeyi işgal etmesinden sonra yüz binlerce Ermeni kökenli insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Buna rağmen Azerbaycan artık Ermenistan'ın geniş bir alanını gözetliyor. Bu bölge Ermenistan'ı İran'a bağlamaktadır. Bu bölge Azerbaycan'ın eline geçerse Ermenistan'ın Asya'yla bağlantısı kesilecektir. Bunun Ermenistan'a stratejik açıdan da olumsuz etkisi olacak. Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik saldırganlığı Türkiye'nin tam desteğine sahiptir. Hindistan'ın Ermenistan'ı silahlandırmasının nedeni budur.

#8
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Son Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasında kurulan ittifakın güçlenmesinden endişe duyan Hindistan, bugün bunu kendi çıkarlarına tehdit olarak değerlendirdi ve Ermenistan ile ikili ilişkilerini hızla genişletti. Ermenistan ayrıca Rusya'ya olan bağımlılığını azalttı ve Hindistan ile savunma işbirliğini artırdı.

#9
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Hindistan, Pinaka çok namlulu roketatar, 155 mm obüs ve Akash hava savunma sistemi gibi öldürücü silahları ihraç etti. Bunun dışında Ermenistan, Amerika ve İran'la da savunma ilişkilerini genişletiyor. Daha geçen yıl Ermeni askerleri ABD Ordusu ile askeri tatbikatlar yapmıştı. Bunun dışında İran, Azerbaycan'ı saldırganlığa karşı uyarmıştı.

#10
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Yunanistan, Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından da kaygılı. Türkiye, sınırına yakın düzinelerce Yunan adası üzerinde hak iddia ediyor. Aynı zamanda Yunanistan bu iddiayı kesin olarak reddediyor. Türkiye bu adaların kendi sınırına yakın olduğunu, dolayısıyla bu adalar üzerinde hak sahibi olması gerektiğini iddia ediyor. Aynı zamanda Yunanistan bu adanın sahibi olduğunu söylüyor, peki başka bir ülke nasıl bu adaya sahip çıkabilir? Önemli olan, bu adaların yakınındaki deniz bölgesinde çok büyük gaz ve petrol rezervlerinin bulunmasıdır. Türkiye'nin hamlesi bu adaları ele geçirmektir. İki yıl önce Yunanistan ile Türkiye böyle bir ada konusunda karşı karşıya geldi.

#11
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Yunanistan ve Hindistan, Türkiye'nin bölgede artan rolünden aynı derecede endişe duyuyor. Böyle bir durum başka bir bölgesel ittifakın oluşmasına yönelik somut olanaklar yaratıyor. Hintli siyaset uzmanı Mahesh Ranjan Debta, ittifakın bölgedeki Azerbaycan-Türkiye-Pakistan ortak güçlerine karşı dengeleyici bir güç olabileceğine inanıyor. Ancak bu Rusya'yı kızdırabilir. Ermenistan ve Hindistan, Dağlık Karabağ savaşı ve Keşmir meselesi konusunda Türkiye-Pakistan yakınlaşmasının hemen ardından silah tedarikine ilişkin bir anlaşma imzalamıştı.

#12
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Savunma uzmanları, Hindistan, Ermenistan ve Yunanistan'ın savunma ilişkilerini güçlendirmesinin her üç ülkeye de fayda sağlayacağına inanıyor. Bu üç ülke kendi bölgelerindeki düşmanlarını alt edecek. Pakistan da Türkiye'nin yardımıyla askeri gücünü artırıyor.

#13
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Pakistan son birkaç yılda Türkiye'den çok sayıda donanma gemisi ve savaş uçağı satın aldı. Bütün dünya Pakistan'ın bu silahlarının Hindistan'a karşı olduğunu biliyor. Böyle bir durumda Hindistan, düşmanları Türkiye ve Azerbaycan'la da iş birliğini artırırsa savunma sanayisi de bundan büyük fayda sağlayabilir.

#14
Foto - Hindistan'dan küstah çıkış: Bölgeye ihraç ettik! Türkiye şok olacak

Kaynak: X/TARİH POLİTİKA

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