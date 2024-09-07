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Dünya
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Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

2024-09-07 07:59:24
Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

Hindistan Savunma Bakanlığı, 17 milyar dolar değerinde büyük bir modernizasyon programını onayladı. İşte detaylar…

#1
Foto - Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

4 Eylül 2024 tarihinde Hindistan Savunma Edinme Konseyi (DAC) tarafından onaylanan proje, Hindistan’ın savunma altyapısını köklü bir şekilde dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Geçmişe Hazır Savaş Araçları (FRCV), Hava Savunma Atış Kontrol Radarları ve Gelişmiş Onarım Ekipmanları gibi kritik alımlar öne çıkıyor. FRCV, Hindistan Ordusu için son teknoloji ile donatılmış yeni nesil ana muharebe tanklarını temsil ediyor. Gelişmiş hareket kabiliyeti, her türlü araziye uyarlanabilirlik, çok katmanlı koruma sistemleri ve hassas ateş gücü özellikleri ile dikkat çeken bu tanklar, ordunun zırhlı yeteneklerini büyük ölçüde artıracak.

#2
Foto - Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

GELİŞMİŞ EKİPMANLAR DAC tarafından onaylanan diğer önemli projeler arasında, hava tehditlerini tespit ve takip edebilen Hava Savunma Atış Kontrol Radarları yer alıyor. Ayrıca, paletli gelişmiş onarım ekipmanları da mekanize operasyonlar sırasında sahada onarımlar yaparak zorlu koşullarda operasyonel hazırlığı artıracak.

#3
Foto - Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

OPERASYONLAR ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK Hindistan Sahil Güvenliği (ICG) de bu modernizasyon planından büyük fayda sağlayacak. Üç önemli alım arasında Dornier-228 uçakları, Yeni Nesil Hızlı Devriye Gemileri (NGFPV) ve Yeni Nesil Açık Deniz Devriye Gemileri (NGOPV) bulunuyor. Bu alımlar, Sahil Güvenlik’in deniz operasyonlarını, arama-kurtarma görevlerini ve afet yardımlarını daha etkin bir şekilde yürütmesini sağlayacak. Bu projeler, Hindistan’ın “Atmanirbhar Bharat” (Kendi Kendine Yeten Hindistan) girişimi çerçevesinde yerli üretim kabiliyetlerini teşvik ederken, savunma kuvvetlerinin modernizasyonunu da hedefliyor. Hindistan’ın savunma altyapısındaki bu önemli değişiklikler, hem kara hem de deniz operasyonlarında gelecekteki zorluklara karşı daha iyi bir hazırlık sağlayacak.

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