Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

4 Eylül 2024 tarihinde Hindistan Savunma Edinme Konseyi (DAC) tarafından onaylanan proje, Hindistan’ın savunma altyapısını köklü bir şekilde dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Geçmişe Hazır Savaş Araçları (FRCV), Hava Savunma Atış Kontrol Radarları ve Gelişmiş Onarım Ekipmanları gibi kritik alımlar öne çıkıyor. FRCV, Hindistan Ordusu için son teknoloji ile donatılmış yeni nesil ana muharebe tanklarını temsil ediyor. Gelişmiş hareket kabiliyeti, her türlü araziye uyarlanabilirlik, çok katmanlı koruma sistemleri ve hassas ateş gücü özellikleri ile dikkat çeken bu tanklar, ordunun zırhlı yeteneklerini büyük ölçüde artıracak.