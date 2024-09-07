Hindistan’dan 17 milyar dolarlık proje! Savunmayı güçlendirecekler

OPERASYONLAR ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK Hindistan Sahil Güvenliği (ICG) de bu modernizasyon planından büyük fayda sağlayacak. Üç önemli alım arasında Dornier-228 uçakları, Yeni Nesil Hızlı Devriye Gemileri (NGFPV) ve Yeni Nesil Açık Deniz Devriye Gemileri (NGOPV) bulunuyor. Bu alımlar, Sahil Güvenlik’in deniz operasyonlarını, arama-kurtarma görevlerini ve afet yardımlarını daha etkin bir şekilde yürütmesini sağlayacak. Bu projeler, Hindistan’ın “Atmanirbhar Bharat” (Kendi Kendine Yeten Hindistan) girişimi çerçevesinde yerli üretim kabiliyetlerini teşvik ederken, savunma kuvvetlerinin modernizasyonunu da hedefliyor. Hindistan’ın savunma altyapısındaki bu önemli değişiklikler, hem kara hem de deniz operasyonlarında gelecekteki zorluklara karşı daha iyi bir hazırlık sağlayacak.