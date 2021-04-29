2021-04-29 10:24:11 Hindistan'da spor salonu hastaneye çevrildi
Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günlerden geçiyor.
Hindistan, koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günlerden geçiyor.
Virüs kaynaklı rekor sayıların kaydedildiği ülkede son 24 saat içinde yeni zirve görüldü. Bir spor salonu, salgından etkilenen hastalara ayrıldı.
375 BİN YENİ VAKA Son verilere göre, Hindistan'da 375 bin pozitif vaka daha kayda geçti. Güney Asya ülkesi, toplam 18.3 milyonu aşan vaka sayısıyla, 32.9 milyon vakanın görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 645 kişi daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 204 bin 832'ye yükseldi. Uzmanlar, vaka ve ölü sayısının daha fazla olduğunu söylüyor.
AŞILAMA SORUNU Çarşamba gününden itibaren, 18 yaş ve üstü tüm Hindistanlıların aşı için hükümet tarafından geliştirilen uygulamaya kaydolmalarına izin verildi.
Ancak sosyal medya, uygulamanın yüksek kullanım nedeniyle çöktüğü yönündeki şikayetlerle doldu.
SPOR SALONU HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ Rekor vakalar karşısında Hindistan'ın sağlık sistemi çökmüş durumda. Hastaneler, dolu yatak kapasitesi ve oksijen eksikliği nedeniyle hastalara yanıt vermekten zorlanıyor. Yetkililer, çareyi kapalı spor salonunu koronavirüslü hastaların tedavisinde kullanmakta buldu. Bir spor salonuna hastalar için yataklar yerleştirildi. Associated Press ve Reuters, hastayene dönüştürülen spor salonundan görüntüler paylaştı.
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