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Dünya
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Hindistan'da gölgeli ay tutulması

2023-05-05 21:27:52
Hindistan'da gölgeli ay tutulması

Uzun süredir beklenen gölgeli ay tutulması olayı yaşandı.

#1
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

8 Kasım 2022'de yaşanan kanlı ay tutulmasının ardından 5 Mayıs 2023'te gölgeli ay tutulması gerçekleşti. Saat 18.14'te başlayan bu doğa olayı, saat 22.32'de bitecek.

#2
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika 'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'den kısmi olarak gözlenebilecek.

#3
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gölgeli ay tutulması gözlemlendi.

#4
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

#5
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

#6
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

#7
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

#8
Foto - Hindistan'da gölgeli ay tutulması

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