2023-05-05 21:27:52 Hindistan'da gölgeli ay tutulması
Uzun süredir beklenen gölgeli ay tutulması olayı yaşandı.
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Uzun süredir beklenen gölgeli ay tutulması olayı yaşandı.
8 Kasım 2022'de yaşanan kanlı ay tutulmasının ardından 5 Mayıs 2023'te gölgeli ay tutulması gerçekleşti. Saat 18.14'te başlayan bu doğa olayı, saat 22.32'de bitecek.
Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Antarktika 'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'den kısmi olarak gözlenebilecek.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gölgeli ay tutulması gözlemlendi.
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